V přístavu v rumunské Konstanci explodoval námořní dron

Náměstek rumunského ministra vnitra Raed Arafat uvedl, že dron byl poprvé nahlášen okolo 6:00 místního času (5:00 SELČ). Samovolná exploze stroje nastala v 10:30 (9:30 SELČ) v blízkosti rumunské Agentury pro záchranu lidských životů na moři (ARSVOM).
„Nyní víme, že hrozí riziko samovolné detonace, proto jsme oblast evakuovali pro případ, že by se zde nacházely další drony,“ řekl novinářům Arafat. Náměstek dodal, že nad mořem operují dvě helikoptéry, které pátrají po dalších strojích.
Výbuch dronu se odehrál týden poté, co ruský dron narazil do bytového domu v jihovýchodním rumunském městě Galati, poblíž hranic s Ukrajinou, a zranil dva lidi.
Jednalo se o první případ od začátku rusko-ukrajinské války, kdy dron dopadl do hustě obydlené oblasti v členské zemi NATO.
Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 zaregistrovalo Rumunsko podle ministerstva obrany 28 narušení vzdušného prostoru ruskými drony.