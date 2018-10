V řadách Islámského státu prý působí zhruba 5000 Rusů, s polovinou z nich už Rusko zahájilo trestní řízení

Moskva V řadách teroristické organizace Islámský stát (IS) působí v zahraničí zhruba 5000 Rusů. Na mezinárodní konferenci o boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii to v pondělí řekl zástupce ruského ministerstva vnitra Vladimir Makarov. Moskva jejich pohyb a případný návrat do vlasti podle něj sleduje.

„Velmi nás znepokojují masové odjezdy některých našich občanů, (kteří se) přidají například k IS, a jejich následný návrat. Sledujeme teď zhruba 5000 lidí,“ řekl Makarov. „Navracíme ze Sýrie, Iráku a z Afghánistánu ženy a děti, brzy se mají vrátit i jejich muži. Všechny budeme sledovat, z toho důvodu už bylo zahájeno více než 2500 trestních řízení,“ dodal.



Rusko vede od roku 2015 na podporu svého spojence v Damašku, prezidenta Bašára Asada, vojenské tažení v Sýrii. Do řad radikálů z IS v této zemi odjíždějí zejména ruští občané z převážně islámského Kavkazu, ale také občané středoasijských postsovětských republik.