V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu 14letý chlapec z Česka

  14:28
V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu 14letý chlapec z Česka. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl, informoval lokální deník Oberösterreichische Nachrichten.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Šéf horské policie Bernhard Magritzer uvedl, že chlapec sjel z okraje sjezdovky a zřítil se několik metrů ze suťového svahu. Přestože měl na sobě helmu, utrpěl vážná zranění hlavy, uvedl Magritzer.

Podle Oberösterreichische Nachrichten byl hoch na hoře Feuerkogel s otcem ve skupině asi 20 lidí z České republiky. Dva členové lyžařské hlídky horské záchranné služby se ho asi hodinu snažili resuscitovat. Chlapec však těžkým zraněním podlehl. Jeho tělo bylo do údolí transportováno policejním vrtulníkem.

