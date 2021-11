V Rakousku do práce jen s potvrzením. Vládní opatření má motivovat občany k očkování

Až do poloviny listopadu bude možné nahradit zmíněná osvědčení nošením respirátoru typu FFP2. Po 15. listopadu se počítá s dalším zpřísněním. Pak již například nemají být povoleny antigenní testy, takže bezinfekčnost půjde prokázat pouze prostřednictvím PCR testu.



Zaměstnavatelé mají povinnost provádět namátkové kontroly. Při nedodržení nařízení hrozí zaměstnancům pokuty ve výši 500 eur (zhruba 12 850 korun) a zaměstnavatelům postih až ve výši 3600 eur (přibližně 92 500 korun).

Aktuální opatření přijala vláda kancléře Alexandera Schallenberga již koncem října, a to na základě zhoršující se epidemiologické situace v zemi. Tehdy vyhlásila pětistupňový plán počítající s různými kroky, které budou závislé na počtu volných lůžek na jednotkách intenzivní péče v rakouských nemocnicích.

Nakažených přibývá

Ministerstva zdravotnictví a vnitra včera oznámila, že za posledních 24 hodin přibylo v celém Rakousku přes 4500 nových případů nákazy. V nemocnicích se v současné době nachází asi 1500 osob, z nichž 292 leží na jednotkách intenzivní péče.

Cílem je zabránit možnému zhroucení systému zdravotní péče v nemocnicích. Zároveň ale má plán také přimět občany, aby se nechali proti koronavirové pandemii očkovat. Poslední, pátý stupeň, který nastane při 30procentní obsazenosti lůžek neboli v případě 600 pacientů na jednotkách intenzivní péče, totiž počítá s faktickým lockdownem pro neočkované. Těm by pak bylo dovoleno chodit mimo svá bydliště pouze za účelem obstarání nejnutnějších nákupů, cesty do zaměstnání, případně návštěvy nejbližších rodinných příslušníků.

Očkování se zadrhlo

Úřady v Rakousku již delší dobu konstatují, že od letních měsíců počty nově očkovaných neustále klesají. Ke včerejšímu dni bylo kompletně očkováno 62 procent veškerého obyvatelstva, zatímco aspoň jednu dávku obdrželo 65 procent Rakušanů.

Počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední týden dosáhl v Rakousku začátkem týdne hodnoty 391,9. Hranice 200 nakažených byla překročena ve všech regionech. Nejvíc, tedy přes 590 jich zaznamenali v Salcbursku a v Horním Rakousku. Naopak ve Vídni s 231 novými případy na sto tisíc obyvatel je situace nejlepší v celém Rakousku.

Přísnější pravidla i kontroly

Šest z devíti spolkových zemí již v minulých dnech oznámilo, že v některých odvětvích přijmou ještě přísnější omezení. Dotknou se hlavně pohostinství a konkrétně podniků, jež mají otevřeno až do rána. Jejich služeb by nově mohli využít pouze lidé, kteří jsou očkovaní nebo onemocnění prodělali. Test by jim už nepomohl. Po Štýrsku a Tyrolsku se chtějí touto cestou vydat i Horní Rakousko nebo Korutany. Totéž omezení má platit i pro veřejné akce, na kterých počet lidí překročí 500 účastníků.

Vzhledem k tomu, že nejpozději za dva týdny přestanou být výsledky antigenních testů považovány za doklad bezinfekčnosti na pracovišti, oznámily již vlády několika spolkových zemí, že výrazně rozšíří nabídku takzvaných „kloktacích testů“. Ty fungují na bázi PCR a našly své uplatnění již v minulých měsících, když byly po předchozích vlnách koronavirové pandemie znovu otevřeny školy. Testy mají být k dispozici na obecních úřadech, v lékárnách i sítích některých supermarketů.

Na hranicích několika okresů byly mezitím zavedeny silniční kontroly. Policie bude ve spolupráci s armádou namátkově zastavovat každého, kdo bude chtít opustit okres, a kontrolovat, zda je očkovaný, uzdravený, případně má negativní test. V případě antigenního testu nesmí být starší 24 hodin, u PCR testu činí platnost 72 hodin.

Výjimku mají děti mladší 12 let a školáci na cestě do škol nebo jiných podobných zařízení. Kontrola se nemá vztahovat na ty, kteří jedou nakupovat základní potřeby, cestují za lékařem či na úřady.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 a prokázat se osvědčením o očkování, prodělanou nemocí nebo testem bude platit od poloviny listopadu i při využívání lanovek v rakouských lyžařských střediscích. Prokázat vlastní bezinfekčnost bude nutné i při návštěvě vánočních a adventních trhů.