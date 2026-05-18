Jeho přesný průběh je dosud předmětem vyšetřování, napsala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.
Žena zemřela na místě, zatímco jejího manžela převezl vrtulník se závažnými poraněními do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek krav.
Loni v září zemřel v rakouských Alpách po útoku stáda krav 85letý turista z Vídně a jeho 82letá manželka byla zraněna. V roce 2024 zemřela za podobných okolností turistka se dvěma psy, přičemž další smrtelné útoky se odehrály také v letech 2017 a 2014.
Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit, připomněla agentura AFP.