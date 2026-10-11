Rijád den po útoku Húsíů na letiště hlásí další explozi

Poblíž letiště v Rijádu navíc protivzdušná obrana v neděli zneškodnila střelu s plochou drahou letu, jejíž sestřelení způsobilo požár. Přestože je letiště od sobotního útoku uzavřené, saúdský úřad pro civilní letectví informoval o několika dalších zraněných.
Australské velvyslanectví už během dne vyzvalo své občany v saúdskoarabské metropoli, aby nevycházeli a ukryli se. Před cestami na rijádské letiště varovaly své obyvatele už v sobotu mimo jiné Spojené státy, Británie či Německo.
O dopadech nedělního úderu na letiště v Saná zatím nejsou známé podrobnosti. V sobotu zde však saúdskoarabské nálety podle povstalců připravily o život dva lidi a další dva zranily.
Ještě výrazně horší následky měl sobotní raketový útok na mezinárodní letiště v Rijádu, který se stal nejkrvavějším v arabských zemích Perského zálivu od vypuknutí války s Íránem koncem února. Saúdská Arábie z něj obvinila právě jemenské rebely, kteří se k němu v neděli večer přihlásili v televizním projevu.
Povstalci rovněž uvedli, že útočili i na další saúdskoarabská letiště a na zařízení ropného gigantu Saudi Aramco. Útok na vzdušný přístav v Dammámu saúdské úřady potvrdily, případné oběti či zranění však zatím neupřesnily.
Na letiště v Rijádu útočí Húsíové opakovaně. Saúdská Arábie totiž stojí v čele koalice, která proti těmto rebelům podporovaným Íránem bojuje a brání mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Húsíové v současnosti ovládají velké části Jemenu včetně metropole Saná.