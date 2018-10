VIDEO: V Římě nekontrolovaně zrychlil eskalátor, dole se kupili cestující. Nejméně 20 zraněných

V římském metru na stanici Repubblica se v úterý večer před zápasem základní skupiny Ligy mistrů mezi kluby AS Řím a CSKA Moskva nekontrolovaně rozjel eskalátor plný cestujících. V důsledku selhání eskalátoru v římském metru bylo vážně zraněno nejméně 20 lidí. Jeden z nich je v kritickém stavu.

Oběťmi incidentu ve stanici Repubblica byli podle italských médií zejména fotbaloví fanoušci, kteří přijeli podpořit hostující ruský tým CSKA Moskva.



„Skupina fanoušků CSKA sjížděla dolů do stanice. V tu chvíli eskalátor zkolaboval,“ popsala mluvčí místní policie ruské agentuře RIA. Většinu zraněných představovali právě fanoušci CSKA. Podle jednoho ze svědků jezdící schody zrychlily, když na nich početná skupina fanoušků divoce skákala. „Tančili a skákali, dokud se eskalátor neporouchal,“ uvedl.

Záběry, které se objevily na sociálních sítích, ukazují dav lidí hromadící se ve spodní části eskalátoru, který se v okamžiku selhání propadl. Závažná zranění (převážně nohou) mělo utrpět nejméně dvacet lidí, informoval server BBC.



