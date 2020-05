Referendum o změně ruské ústavy se bude konat začátkem července. Hlasovat se bude ‚na čerstvém vzduchu‘

Moskva Ruská ústřední volební komise v pátek potvrdila, že podle doporučení hygieniků by se v připravovaném celostátním referendu o změnách v ústavě mělo hlasovat po několik dnů a na čerstvém vzduchu kvůli snížení rizika infekce. Uvedla to v pátek agentura Interfax, podle které vedení státu zvažuje jako termín referenda data 1. a 8. července.

Změny ústavy umožní Vladimiru Putinovi, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období, tedy až do roku 2036. Referendum se mělo konat 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli epidemii koronaviru.



Rusko v pátek ohlásilo 8572 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 232 úmrtí s chorobou covid-19 za uplynulých 24 hodin. Celkový počet nakažených dosáhl 387 623. Rusko je z hlediska počtu nakažených koronavirem třetí nejpostiženější zemí na světě po Spojených státech a Brazílii.

Nová doporučení byla podle tisku přijata na neveřejném jednání ústřední volební komise s představiteli regionů a dohodnuta s úřadem dohlížejícím na zdraví spotřebitelů, Rospotrebnadzor. Dokument se pak objevil na webu regionální pobočky úřadu v Čuvašsku.

Hlasování protažené do několika dnů by mělo zabránit koncentraci voličů, počítá se rovněž s oddělením těch, kteří jdou hlasovat a kteří již odhlasovali. Navrhuje se také hlasovat „na čerstvém vzduchu“ - na verandách, terasách, pod přístřešky či stany. Nedaleko by měla být umývárna s tekoucí vodou, mýdlem a jednorázovými ručníky. Kabinky pro tajné hlasování by měly být bez závěsu.

Před místy určenými pro hlasování musí také být kontroly, kde se přicházejícím voličům bude měřit teplota. Ti, kdo budou mít teplotu zvýšenou, budou muset jít hlasovat do odděleného místa. Voliči by s sebou měli mít vlastní psací potřeby a své doklady by měli členům volební komise jen ukázat, aniž by se jich museli dotknout. Pacienty s koronavirem navštíví s urnou členové volební komise v ochranných kombinézách.

Balík změn v ústavě, které původně inicioval Putin svým projevem k zákonodárcům v polovině ledna, již schválily obě komory parlamentu i ústavní soud a podepsal prezident. Ke vstupu v platnost potřebuje již jen přijetí v celostátním hlasování. Přípravy na referendum ústřední volební komise podle Interfaxu obnovila zhruba před týdnem, mezitím se rozběhly přípravy i v regionech. Očekává se, že den, ve kterém se plebiscit bude konat, úřady vyhlásí za den pracovního volna; 1. i 8. červenec připadá na středu.