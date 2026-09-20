Podle průzkumu provládního střediska VCIOM u hlasovacích místností získá Jednotné Rusko 49,4 procenta hlasů, Komunistická strana Ruské federace (KPRF) 14,2 procenta hlasů, nacionalistická Liberálnědemokratická strana (LDPR) 10,7 procenta, středopravá strana Noví lidé 9,7 procenta a středolevá strana Spravedlivé Rusko 6,6 procenta. Volební účast byla podle ústřední komise přes 56,6 procenta.
Kreml bude výsledky pravděpodobně prezentovat jako důkaz podpory veřejnosti pro Putinovu politiku i pro válku, napsala agentura Reuters.
Šéfka volební komise Ella Pamfilovová uvedla, že úřad sdělí podrobnější informace o předběžných výsledcích voleb v pondělí 11:00 dopoledne moskevského času (10:00 SELČ) a konečné výsledky vyhlásí nejdříve v pátek. Souběžně se v regionech konaly volby do oblastních sněmů a místní volby.
Volby do Státní dumy se odehrály prakticky bez reálné opozice vůči politice prezidenta Putina, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 zaútočila na sousední Ukrajinu. Čtveřice dalších zmíněných stran je formálně opoziční, ale ve svých postojích loajální ke Kremlu.
Volby se konaly v době, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce. Někteří politici skončili ve vězení nebo byli nuceni uprchnout do zahraničí.
Rusko poprvé uspořádalo volby také na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace. Kyjev toto hlasování odsoudil jako nelegální a vyzval zahraniční vlády, aby výsledky neuznaly, napsala agentura AP.
Mluvčí Evropské komise Christian Wigand označil hlasování v okupovaných regionech za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Ukrajinský portál NV napsal, že v okupovaných regionech byli obyvatelé vystaveni přímému i nepřímému nátlaku, aby se hlasování zúčastnili.
Protiválečná opoziční strana Jabloko, které úřady účast ve volbách zakázaly, i další skupiny během voleb podle dřívějších informací agentury DPA hlásily případy porušení volebních pravidel. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která obvykle na volby dohlíží, do Ruska podle AP pozvána nebyla, Moskva ji viní z dvojího metru. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické.
Pamfilovová dříve během dne podle RIA Novosti uvedla, že úřady v době voleb zaznamenaly přes 1000 vln kybernetických útoků na volební infrastrukturu, ale hlasování bylo podle ní klidné a důstojné. Ve volebních místnostech v Moskvě dnes úřady několik hodin nevydávaly papírové hlasovací lístky, zdůvodnily to poruchami na počítačích, napsala některá média.
Volby se konaly na pozadí pokračující ruské války proti Ukrajině a starosta metropole Sergej Sobjanin dnes uvedl, že ukrajinská armáda od soboty vyslala na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu. Úder označil za dosud největší nepřátelský útok na hlavní město. Ruští představitelé přitom Kyjev obvinili ze snahy volby narušit. Ukrajina mezitím informovala o pokračujících ruských útocích na její území.