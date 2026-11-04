Američtí miliardáři a technologičtí giganti možná brzy změní strany, nadhodili mnozí uživatelé sociálních sítí poté, co si prohlédli výsledky amerických midterms.
Zřejmě se podle nich přidá i Elon Musk, který před volbami republikánům poslal téměř půl miliardy dolarů. Zde si stěžuje, že demokracie je „neefektivní systém“. Ani tolik peněz totiž nestačí k tomu, aby dostal takové výsledky, jaké chce.
Donald Trump mezitím přemýšlí o své budoucnosti. Podle některých při telefonátu do Kremlu obměnil okřídlenou větu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a požádal o odvoz....
Nejen Vladimir Putin, ale i severokorejský vůdce Kim Čong-un se mu spíš směje, než že by mu chtěl pomoct, míní autor tohoto memu.
Zmíněný Musk by ovšem měl řešení. Vydáme se na Mars, rychle, nabádá Trumpa i viceprezidenta J. D. Vance.
A co děti? Ty Trumpovy podle tohoto vtipu řeší, jestli je čeká vězení. Tatínek nicméně míří do Ruska.
Podle vtipálků ho však ani tam nemusí čekat zářná budoucnost.
...a ještě ke všemu dostane výprask za nesplněný úkol, naznačuje tato karikatura.
„Poslouchej, Zelenskyj, je mi to velmi, velmi líto,“ vzkazuje tady Trump ukrajinskému prezidentovi. Dřív se mu smál, že „nemá karty“, a tlačil ho ke kapitulaci s Ruskem. K ukončení války na Ukrajině má nicméně ještě dva roky...
A to i přesto, že je z něj po ztrátě Kongresu „chromá kachna“.
Podle tohoto videa Trumpa čeká kariéra pouličního kuchaře. S byznysem mu pomáhá i jeho „syn Vanesh“, který se nápadně podobá J. D. Vanceovi...
Trumpa smetla modrá vlna.
Některé memy zobrazují Trumpa i jako člověka opouštějícího potápějící se loď. Je jí Amerika, nebo „jen“ Republikánská strana?
V Izraeli už se těší! Tento „simpsonovský“ vtip odkazuje na Trumpovo velkohubé prohlášení, že ve Svaté zemi je extrémně populární a že pokud jej už Američané nebudou chtít, přestěhuje se tam a stane se novým izraelským premiérem.
...a Socha svobody mu s tím stěhováním možná i pomůže, míní tento mem.
A kdy že tedy ta slibovaná červená vlna přijde? ptá se Trumpova choť u Lincolnova památníku a „slavného“ jezírka...
Z Trumpa už si zase dělají legraci i Íránci. Ti na videu z dílny umělé inteligence ukazují, jak pracovníci Bílého domu vynášejí prezidenta ven a házejí ho do kontejneru s nebezpečným odpadem.
Poznají demokraté, kdo se to k nim chce vetřít?
Ale Musk není jediný, kdo je teď namodro. V Texasu si teprve zvykají...