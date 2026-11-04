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V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

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  18:03
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Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026) | foto: Getty Images

Kandidátka Demokratické strany do Senátu USA Mary Peltolaová reaguje během...
Reakce příznivců demokratického kandidáta do Senátu a člena texaského státního...
Podporovatelé demokratického kandidáta za Michigan Abdul El-Sayeda. (3....
Severní křídlo Kapitolu, v němž zasedá americký Senát, den po volbách do...
161 fotografií
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i karikaturách poraženého šéfa Bílého domu posílají do Ruska či na Mars. Legraci si dělají také z mohutné podpory republikánů ze strany technologických gigantů. Podívejte se na výběr memů.

Američtí miliardáři a technologičtí giganti možná brzy změní strany, nadhodili mnozí uživatelé sociálních sítí poté, co si prohlédli výsledky amerických midterms.

Kandidátka Demokratické strany do Senátu USA Mary Peltolaová reaguje během svého projevu na shromáždění v noci po amerických volbách do Kongresu v Anchorage na Aljašce. (3. listopadu 2026)
Reakce příznivců demokratického kandidáta do Senátu a člena texaského státního parlamentu Jamese Talarica na volebním shromáždění v texaském Austinu. (4. října 2026)
Podporovatelé demokratického kandidáta za Michigan Abdul El-Sayeda. (3. listopadu 2026)
Severní křídlo Kapitolu, v němž zasedá americký Senát, den po volbách do Kongresu ve Washingtonu. (4. listopadu 2026)
161 fotografií

Zřejmě se podle nich přidá i Elon Musk, který před volbami republikánům poslal téměř půl miliardy dolarů. Zde si stěžuje, že demokracie je „neefektivní systém“. Ani tolik peněz totiž nestačí k tomu, aby dostal takové výsledky, jaké chce.

Donald Trump mezitím přemýšlí o své budoucnosti. Podle některých při telefonátu do Kremlu obměnil okřídlenou větu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a požádal o odvoz....

Nejen Vladimir Putin, ale i severokorejský vůdce Kim Čong-un se mu spíš směje, než že by mu chtěl pomoct, míní autor tohoto memu.

Zmíněný Musk by ovšem měl řešení. Vydáme se na Mars, rychle, nabádá Trumpa i viceprezidenta J. D. Vance.

A co děti? Ty Trumpovy podle tohoto vtipu řeší, jestli je čeká vězení. Tatínek nicméně míří do Ruska.

Podle vtipálků ho však ani tam nemusí čekat zářná budoucnost.

...a ještě ke všemu dostane výprask za nesplněný úkol, naznačuje tato karikatura.

„Poslouchej, Zelenskyj, je mi to velmi, velmi líto,“ vzkazuje tady Trump ukrajinskému prezidentovi. Dřív se mu smál, že „nemá karty“, a tlačil ho ke kapitulaci s Ruskem. K ukončení války na Ukrajině má nicméně ještě dva roky...

A to i přesto, že je z něj po ztrátě Kongresu „chromá kachna“.

Podle tohoto videa Trumpa čeká kariéra pouličního kuchaře. S byznysem mu pomáhá i jeho „syn Vanesh“, který se nápadně podobá J. D. Vanceovi...

Trumpa smetla modrá vlna.

Některé memy zobrazují Trumpa i jako člověka opouštějícího potápějící se loď. Je jí Amerika, nebo „jen“ Republikánská strana?

V Izraeli už se těší! Tento „simpsonovský“ vtip odkazuje na Trumpovo velkohubé prohlášení, že ve Svaté zemi je extrémně populární a že pokud jej už Američané nebudou chtít, přestěhuje se tam a stane se novým izraelským premiérem.

...a Socha svobody mu s tím stěhováním možná i pomůže, míní tento mem.

A kdy že tedy ta slibovaná červená vlna přijde? ptá se Trumpova choť u Lincolnova památníku a „slavného“ jezírka...

Z Trumpa už si zase dělají legraci i Íránci. Ti na videu z dílny umělé inteligence ukazují, jak pracovníci Bílého domu vynášejí prezidenta ven a házejí ho do kontejneru s nebezpečným odpadem.

Poznají demokraté, kdo se to k nim chce vetřít?

Ale Musk není jediný, kdo je teď namodro. V Texasu si teprve zvykají...

prettycooltim

It happens

4. listopadu 2026 v 5:01, příspěvek archivován: 4. listopadu 2026 v 16:33
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