Grechov slouží v ruské armádě od roku 1979 a ve vzdušných silách měl coby zástupce velitele na starost výzbroj, vyplývá z informací portálu Kommersant. O jeho vzetí do vazby rozhodl posádkový vojenský soud v Moskvě. Podrobnosti však nejsou známy.
Ruské úřady se zatím k informacím o zatčení vysoce postaveného vojenského činitele nevyjádřily. Podle portálu The Moscow Times generálplukovník u soudu obvinění odmítl.
Evropská unie už dříve uvalila na Grechova sankce za jeho roli v ruské vojenské agresi proti Ukrajině. Ta se brání invazi pátým rokem a součástí bojů jsou denní ruské vzdušné útoky, které podle ukrajinských úřadů zasahují i civilní cíle a zabíjejí civilisty.
Ruskou armádu a ministerstvo obrany v posledních letech zasáhla řada korupčních skandálů. Například letos v dubnu vojenský soud poslal za korupci na devatenáct let do vězení někdejšího náměstka ministra obrany Pavla Popova, loni vojenský soud za úplatkářství vyměřil sedm let za mřížemi generálporučíkovi Vadimovi Šamariovi. Ten býval náčelníkem hlavní správy komunikací ozbrojených sil a zástupcem náčelníka ruského generálního štábu.