V Rusku zatkli dalšího náměstka exministra Šojgua. Rozkrádal státní peníze

Devětašedesátiletého Calikova, který byl prvním zástupcem ministra obrany v letech 2015 až 2024, soud poslal do domácího vězení, napsala agentura Interfax.
Calikova přivedl na ministerstvo obrany předchozí šéf resortu Sergej Šojgu. Calikov byl jeho náměstkem i v době, kdy Šojgu býval ministrem pro mimořádné situace. Prezident Vladimir Putin Calikova odvolal měsíc poté, co Šojgu přestal být ministrem, napsal server Meduza.
Calikov je od jara 2024 čtvrtým zadrženým bývalým náměstkem z dob, kdy ministrem obrany byl Šojgu, poznamenal server BBC News. Připomněl také, že výměna vedení ruského ministerstva obrany se odehrála přibližně dva roky po tom, co Rusko zahájilo válku proti Ukrajině.
Šojgu se v květnu 2024 stal novým tajemníkem své bezpečnostní rady. Novým ministrem obrany Putin tehdy jmenoval uznávaného ekonoma Andreje Belousova, od kterého si Kreml sliboval efektivnější řízení obrovských výdajů na válku a očištění resortu od případů zpronevěry.
Tým opozičního politika Alexeje Navalného v roce 2022 zveřejnil výsledky svého vyšetřování, podle kterých rodině prvního zástupce ministra obrany patřily nemovitosti za více než čtyři miliardy rublů (1,07 miliardy Kč).
Na korupci na ministerstvu obrany za časů, kdy jej vedl Šojgu, Calikov a další náměstek Timur Ivanov upozorňoval Navalnyj a jeho Fond boje proti korupci. Kreml ale tato upozornění ignoroval a Navalného nechal zavřít do trestanecké kolonie za polárním kruhem, kde za nevyjasněných okolností před dvěma lety zemřel. Skupina evropských zemí letos v únoru obvinila ruský stát, že Navalného otrávil.
Timura Ivanova zadržely úřady v dubnu 2024. Loni v červenci jej soud poslal na 13 let do vězení kvůli rozkrádání a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ivanov také čelí obviněním z přijetí úplatků za více než 1,3 miliardy rublů, tento případ se ale k soudu ještě nedostal. Ivanov je ve vazební věznici, píše Meduza.
Moskevský soud ve čtvrtek odmítl Ivanovovu žalobu na ministerstvo obrany a moskevské vojenské úřady, které podle bývalého náměstka ignorují jeho žádosti, aby byl poslán do války proti Ukrajině. Soud shledal odmítnutí Ivanovovy žádosti v souladu se zákonem, píše BBC News.
„Možnost odčinit svou vinu vůči vlasti a společnosti ve speciální vojenské operaci je privilegium, a ne shovívavost,“ cituje BBC News ze soudního zdůvodnění. Ivanov o odeslání do války, kterou Moskva stále nazývá speciální vojenskou operací, poprvé požádal loni v červenci. Byl však odmítnut se zdůvodněním, že v uskupení ruských sil není místo pro jeho vojenskou odbornost.
Ivanovův případ se stal prvním v řadě trestních stíhání vysoce postavených představitelů ministerstva obrany a armády z dob, kdy ministrem obrany býval Šojgu. Ten i nadále zůstává tajemníkem Putinovy bezpečnostní rady.