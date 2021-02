V Senátu USA začne v úterý soud k impeachmentu. Trump čelí obvinění z ‚podněcování ke vzpouře’

Washington V Senátu Spojených států začne 9. února proces k impeachmentu (ústavní žalobě) vůči bývalému republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi, jenž čelí obvinění z „podněcování ke vzpouře“. Děje se tak více než měsíc poté, co Trumpovi stoupenci vzali útokem Kapitol ve snaze zabránit Kongresu v potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden.

Při násilnostech z 6. ledna, kvůli nimž byli zákonodárci evakuováni z jednacího sálu, přišlo o život pět lidí.



Obžalobu Sněmovna reprezentantů schválila 13. ledna, tedy jen týden před koncem Trumpova mandátu. Senát (stočlenná druhá komora amerického Kongresu) v případě impeachmentu plní funkci soudu a pro odsouzení se musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů, tedy 67.

Trump jako jediný prezident USA čelí impeachmentu již podruhé. Poprvé Trump čelil ústavní žalobě za zneužití úřadu a obstrukci vůči Kongresu. Senát, v němž měli většinu republikáni, jej ale před rokem osvobodil.

Nynější ústavní žaloba exprezidenta viní z podněcování ke vzpouře v souvislosti s výtržnostmi jeho příznivců v sídle Kongresu ze začátku ledna. Demokratičtí kongresmani tvrdí, že Trump po volbách vedl několikaměsíční lživou kampaň s cílem zpochybnit výsledky voleb, v nichž prohrál, což vedlo jeho stoupence k útoku na Kapitol s cílem zastavit poslední krok v potvrzení Bidenova vítězství. Podle demokratů Trump výtržnosti podnítil plamenným vystoupením na demonstraci svých příznivců u Bílého domu, která akci u Kapitolu předcházela, a následně události sledoval v televizi. To však exprezidentovi právníci odmítají.

Pokud by Senát Trumpa usvědčil, mohl by uspořádat další hlasování s cílem znemožnit mu, aby se opět ucházel o Bílý dům.

Jelikož Trump už není prezidentem, bude blížící se jednání Senátu řídit služebně nejstarší člen komory, který je rovněž dočasným předsedou Senátu (president pro tempore) demokrat Patrick Leahy. V případě úřadujícího prezidenta naopak proces v Senátu řídí předseda nejvyššího soudu.

Obvinění proti Trumpovi přednese devět demokratických členů Sněmovny reprezentantů, které vybrala její šéfka Nancy Pelosiová. Všichni jsou právníci a de facto budou vystupovat jako žalobci, ačkoliv impeachment je procedura politická, nikoli justiční.

Demokratický kongresman Jamie Raskin, který v procesu devítičlenný tým sněmovních žalobců povede, ve čtvrtek Trumpa dopisem vyzval, aby při senátním procesu svědčil pod přísahou. Výzva je podle AP součástí širší snahy demokratů zaznamenat násilné události z 6. ledna do historie a donutit Trumpa, aby se za svá slova zodpovídal.

Exprezident prostřednictvím svých právníků Davida Schoena a Bruce Castora žádost o svědectví vzápětí odmítl. O tom, že jej budou tito právníci v procesu zastupovat, Trump informoval koncem ledna. Podle amerických médií Trumpa předtím několik kandidátů odmítlo a následně od něj pět právníků vybraných pro proces odešlo. Důvodem byly podle zákulisních informací neshody ohledně právní strategie včetně Trumpova požadavku na zdůrazňování nepodložených tvrzení o manipulacích s výsledky loňských prezidentských voleb.

Zákonodárci nicméně upozornili, že pokud Trump odmítne svědčit, může to Senát při žalobě použít jako důkaz jeho neochoty. Později může Senát Trumpa předvolat, což by už bylo závazné a Trump by svědčit musel. Senátorům stačí k předvolání jakéhokoliv svědka nadpoloviční většina hlasů. Ve čtvrtek však senátoři z obou stran podle AP dali najevo, že o to nebudou usilovat. Z řad demokratů zazněl například argument, že Trumpova zdokumentovaná slova jsou nejlepším důkazem jeho provinění.

Jak dlouho samotný proces potrvá, není jasné. Ani jedna strana však nechce, aby byl příliš dlouhý. Demokraté usilují o poměrně krátký proces, aby se mohli vrátit k legislativní agendě nového prezidenta Bidena.

Pravděpodobnost, že ústavní žaloba na Trumpa v Senátu uspěje, se zároveň jeví jako malá. Na stranu 50 demokratických senátorů by se totiž muselo připojit 17 republikánů. Pětačtyřicet z 50 republikánských senátorů přitom minulý týden napadlo ústavnost samotného procesu.

Podle většiny republikánských senátorů a Trumpových právníků Senát nemůže Trumpa soudit, protože již není prezidentem a tudíž nemůže být odvolán, ačkoliv impeachment Sněmovna schválila, když byl ještě ve funkci.

Z této pozice by republikánští senátoři podle Reuters mohli proti žalobě hlasovat na základě procedurálních námitek, místo toho, aby přímo Trumpa podpořili. Demokraté tvrdí, že republikáni takto argumentují, protože nejsou schopni činy exprezidenta obhájit. S odkazem na právní experty zároveň uvádějí, že proces je v souladu s ústavou.