V sídle rodiny Kennedyových zemřela vnučka Roberta Kennedyho. Trpěla depresemi, prý se předávkovala

Boston V USA ve čtvrtek zemřela dvaadvacetiletá vnučka Roberta Kennedyho, mladšího bratra někdejšího prezidenta Johna Kennedyho z let 1961-63. List The New York Times napsal s odvoláním na přítele rodiny, že příčinou smrti bylo předávkování.

Do domu manželky Roberta Kennedyho Ethel byla v sobotu povolána záchranná služba, její vnučka Saoirse Kennedyová Hillová byla převezena do nemocnice v Hyannisu v Massachusetts, ale tam lékaři konstatovali smrt.

Jednadevadesátiletá Ethel Kennedyová, která je vdovou po Robertovi Kennedym, k úmrtí uvedla, že „svět je nyní o něco méně krásný“. Ethel a Robert Kennedyovi měli 11 dětí, Saoirse byla dcerou jednoho z nich Courtney Kennedyové Hillové. Úmrtí potvrdily také úřady s tím, že do domu v Hyannisu byla povoláni kvůli vyšetření úmrtí policisté.

Hillová studovala na vyšší škole v Bostonu a podle The New York Times sama popsala v článku pro studentské noviny svůj boj proti depresi. Byla jedinou dcerou Courtney Kennedyové Hillové. V něm mimo jiné uvedla, že byla obětí sexuálního útoku. „Udělala jsem to nejhorší, co oběť může: předstírala jsem, že se to nestalo. Přerostlo mi to přes hlavu, a pokusila jsem se vzít si život,“ napsala Hillová v roce 2016.

Jak připomíná agentura Reuters, Ethel Kennedyová má za sebou sérii rodinných tragédií. Vedle ztráty manžela po jeho zavraždění v roce 1968 přišla také o dva syny. David zemřel v roce 1984 na předávkování ve věku 28 let a Michael se zabil po nehodě na lyžích v roce 1997.

Robert Kennedy, který byl stejně jako jeho starší bratr ve vrcholné politice, podlehl atentátu. Prezident John Kennedy se stal obětí jiného atentátu roku 1963.