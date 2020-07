V Srbsku po protestu zákaz vycházení nebude, ač zlá situace trvá

Bělehrad Zákaz vycházení v souvislosti s výrazně zhoršenou epidemiologickou situací o nadcházejícím víkendu v Srbsku, ba ani v koronavirovou nákazou nejvíce postiženém Bělehradě, vyhlášen nebude. Oznámil to ve středu srbský prezident Alexandar Vučić po nočních násilných protestech v hlavním městě proti tomuto opatření, které sám předtím ohlásil. Zdravotnické úřady přitom sdělily, že za uplynulý den přibylo 357 nově nakažených, tedy výrazně více než předchozí den, a 11 zemřelých.

Vučić v úterý konstatoval velké zhoršení epidemické situace poté, co krizový štáb oznámil za uplynulých 24 hodin 299 nově infikovaných lidí a 13 úmrtí spojených s koronavirem. To byl v zemi nejvyšší denní přírůstek zemřelých od chvíle, kdy tam vypukla epidemie nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje.



Šéf státu přitom označil za kritickou situaci v Bělehradě a oznámil, že od středy v metropoli začne platit zákaz shromažďování více než pěti lidí, a to jak ve vnitřních prostorech, tak venku. Od pátku do pondělka pak podle něj měl kromě toho platit zákaz vycházení. Dodal, že by osobně chtěl, aby toto opatření platilo v celé zemi. Nicméně o tom, zda tento krok bude nutné učinit, či nikoli - ať už jen v Bělehradě, nebo všude v Srbsku - rozhodne vývoj v následujících dvou dnech. To ještě nevěděl, že dnešní údaje budou neméně vážné jako v úterý.

Večer proti těmto oznámeným opatřením přišlo v metropoli demonstrovat několik tisíc lidí. Radikální část protestujících se u parlamentu a u veřejnoprávní televize střetla s policisty, přičemž na ně házela kamení a lahve. Na to příslušníci zásahových oddílů reagovali slzným plynem a obušky. Podle oficiálních údajů zranění utrpělo kolem 40 policistů a zhruba dvacítka demonstrantů. Zadrženo bylo 23 lidí.

Ve středu Vučić řekl, že zamýšlený zákaz vycházení z rozhodnutí krizového štábu zřejmě vyhlášen nebude, i když on sám s tím nesouhlasí. Konečné slovo k opatřením proti šíření koronaviru, která nakonec budou platit od pátku do pondělí, má mít krizový štáb ve čtvrtek.