V Teheránu se spustila protivzdušná obrana, podle médií kvůli dronům

Agentura Mehr zveřejnila na platformě telegram video, které podle ní zachycuje exploze nad městem. Jiná íránská média informovala o „dvou nepřátelských dronech“.
Portál The Times of Israel cituje nejmenovaného izraelského bezpečnostního činitele, podle něhož Izrael v Teheránu neútočí.
Začátkem tohoto týdne panovaly nejasnosti o tom, kdy přesně vyprší čtrnáctidenní příměří, které zprostředkoval Pákistán. Podle Teheránu to mělo být v noci na středu, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa až v noci na čtvrtek.
Ještě v úterý však Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Islámábádu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Mírové rozhovory, jejichž první kolo skončilo předminulý víkend neúspěšně, zatím obnoveny nebyly.
Mezi spornými body je kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. Spojené státy naopak po krachu prvního kola rozhovorů zahájily námořní blokádu íránských přístavů. Obě strany v posledních dnech přistoupily k zásahům proti obchodním plavidlům, které podle nich porušily jejich blokády.