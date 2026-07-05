Proč je ten největší parchant na světě naživu? zaznělo na Chameneího pohřbu

Ajatolláh Džafar Sobhání vedl modlitbu za Chameneího a jeho zesnulé příbuzné. Na pietním obřadu také poprvé zazněla od řečníků výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Přítomni byli někteří přeživší členové Chameneího rodiny, stejně jako íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a velitel íránských revolučních gard Ahmad Vahídí. Naopak chyběl nový nejvyšší duchovní vůdce Íránu, Chameneího syn Modžtaba. Ten se podle všeho skrývá od doby, co byl podle dostupných informací zraněn při stejném izraelsko-americkém útoku, který 28. února zabil jeho otce. Izrael pohrozil, že ho také zabije.
Před davem stovek tisíc lidí jeden z řečníků na pohřbu přímo vyzval ke smrti amerického prezidenta. Už dříve se objevily plakáty a graffiti požadující smrt šéfa Bílého domu a také izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Tyto radikální požadavky přicházejí v době, kdy Írán vyjednává s Washingtonem o ukončení války, která kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu narušila i globální dodávky energetických surovin a dalších produktů.
„Smrt Americe!“ a „Smrt Izraeli!“ provolával před davem smutečních hostů íránský básník Mohammad Rasúlí. „Proč je ten největší parchant na světě stále na živu?“ ptal se truchlících s odkazem na Trumpa. Tato otázka vyvolala jásot, stejně jako když Rasúlí doplnil, že „svět už není pro Trumpa dobrým místem“.
Smuteční hosté v černém oblečení kráčeli k místu konání s transparenty a vlajkami na počest Chameneího a volali po zabití prezidenta Trumpa. Ten ve stejném čase ve Washingtonu pronášel projev u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států, ve kterém mimo jiné hovořil o tom, že americké síly zničily íránskou armádu.
Chameneího státní pohřeb má trvat šest dnů, z toho tři dny v Teheránu. Íránská vláda kvůli pohřbu vyhlásila na dnešek a na pondělí státní svátek v celé zemi, aby do metropole mohlo přijet co nejvíce truchlících. Íránské vedení očekává, že piety v Teheránu se zúčastní na 20 milionů lidí, což bude pravděpodobně největší akce svého druhu, jakou kdy toto město zažilo. Pohřeb duchovního vůdce byl odložen kvůli válce. Nyní jsou naopak do konce pietního obřadu pozastavena jednání o ukončení války.