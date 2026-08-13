V Texasu havaroval útočný vrtulník Apache americké armády. Dva vojáci zemřeli

Nehoda se stala v okrese Bell, asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu, uvedl Cliff Coleman, mluvčí úřadu šerifa. Vojenská základna Fort Hood potvrdila, že se zřítil její útočný vrtulník AH-64 a že zahynuli dva vojáci, jejichž totožnost s ohledem na pozůstalé nezveřejnila. Soustrast rodinám na síti X vyjádřil texaský guvernér Greg Abbott.
Snímky z místa nehody zachycují hasiče, jak prohledávají hořící trosky uprostřed rozsáhlé plochy spálené trávy, odkud stoupá kouř. K uhašení požáru vyrazilo několik místních hasičských sborů, uvedl Coleman. Příčina havárie není bezprostředně známa, bylo zahájeno vyšetřování, řekl mluvčí. Vrtulník při pádu nenarazil do žádných domů ani jiných staveb, dodal.
V polovině června při nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky, letadlo po pádu shořelo. Havarovaný stroj se účastnil zkušební mise v rámci programu, jehož cílem je udržet 65 let starou flotilu bombardérů v provozuschopném stavu alespoň do roku 2050. Příčina nehody se vyšetřuje.