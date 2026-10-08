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V USA se uskutečnila první poprava po selhání smrtící injekce v Tennessee

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  7:33
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: AP

Ilustrační snímek
Elektrické křeslo v americké věznici Holman Prison (1979)
Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...
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V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání dvou smrtelných injekcí minulý týden v Tennessee. Uvedly to v noci na čtvrtek agentury.

Šestačtyřicetiletého muže usmrtila dávka pentobarbitalu, která naopak neměla smrtelný účinek v případě Christy Pikeové. Ta přežila minulý týden dvě smrtící injekce a nyní se nachází v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok.

Právě s odkazem na použití stejného přípravku jako v Tennessee se advokáti snažili pozastavit popravu v Texasu. Poukazovali také na to, že jejich klient trpí mentálním postižením, což by znemožnilo jeho popravu. Soud odmítl ve prospěch muže zasáhnout.

Popravený muž byl odsouzený k hrdelnímu trestu za zastřelení jedné ženy při loupeži v roce 2000.

Podle agentury AP se odsouzený muž před vykonáním popravy omlouval příbuzným zastřelené. Zhruba 30 vteřin po provedení injekce se přestal pohybovat a po 19 minutách byl prohlášen za mrtvého.

Texas v letošním roce popravil šest lidí a další dva se chystá usmrtit do konce roku.

Pikeová, která minulý týden přežila popravu ve státě Tennessee, si podle středečního prohlášení svých právníků uvědomuje, co se jí stalo, a je zmatená. Zatím není jasné, zda se jí justiční orgány znovu pokusí usmrtit. Stát Tennessee pozastavil ostatní popravy do konce roku.

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Témata: poprava, Tennessee, USA, Texas

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