Jedenáctiletý kluk najel autem do průvodu mnichů. Devět jich zemřelo na místě

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  9:25
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Na severovýchodě Thajska zemřelo devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem jedenáctiletý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu.

Informovaly o tom agentury AP a AFP s odkazem na místní úřady. Původní bilance uváděla osm mrtvých a 14 zraněných, z toho čtyři kriticky. Mniši se účastnili poutní cesty. Příčina nehody se nadále vyšetřuje.

Jedenáctiletý chlapec najel autem do průvodu mnichů. Devět jich zabil. (2. července 2026)
Jedenáctiletý chlapec najel autem do průvodu mnichů. Devět jich zabil. (2. července 2026)
Jedenáctiletý chlapec najel autem do průvodu mnichů. Devět jich zabil. (2. července 2026)
Jedenáctiletý chlapec najel autem do průvodu mnichů. Devět jich zabil. (2. července 2026)
7 fotografií

Poutě o délce 260 kilometrů z provincie Mukdachan, která leží zhruba 600 kilometrů severovýchodně od Bangkoku, do provincie Ubon Rátčchatchání se zúčastnilo celkem 35 buddhistických mnichů. Po nárazu vozidla pět z nich zemřelo na místě, další čtyři podlehli zraněním v nemocnici, informoval guvernér provincie Mukdachan.

„Viděl jsem kluka v autě, jak se k nám blíží,“ řekl záchranářům podle AFP jeden z mnichů. „Pak do nás najednou v plné rychlosti vrazil a srazil nás. Naštěstí jsem společně s dalším mnichem stihl včas uskočit,“ dodal.

Policie nezletilého řidiče zadržela. Vyslechnut bude, až dorazí státní úředníci pro ochranu dětí. Podle úřadů si chlapec vzal vozidlo bez dovolení svých rodičů. V Thajsku děti mladší 12 let nenesou trestní odpovědnost.

„Vozidlo odvezli k forenzní prohlídce, která má určit příčinu nehody,“ řekl novinářům zástupce místní policie. „Požádali jsme rodiče dítěte, aby se dostavili k výslechu, abychom mohli zjistit, kdo je za péči o dítě zodpovědný, a mohli tak pokračovat v právním procesu,“ dodal.

Skupina poutníků vyrazila na cestu zhruba půl hodiny před nehodou. Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje mnichy, jak jdou v jednotném zástupu při kraji silnice těsně předtím, než do nich narazilo vozidlo.

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