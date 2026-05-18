V Thajsku zemřela Češka a její přítel, oceňovaný mladý filmař

Autor: ,
  6:59aktualizováno  6:59
Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom v neděli irská média. K nehodě došlo ve čtvrtek brzy odpoledne na Doi Inthanon v severní části země. Policisté ze stanice stanice Chom Thong přijali tísňové volání 14. května 2026 ve 12:20.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dvacetiletý Hendrickson, který v roce 2023 získal v Irsku ocenění mladý filmař roku, a jeho česká přítelkyně v době nehody cestovali na skútru, uvedl server Irish Independent.

Irský filmař Max Hendrickson zemřel při nehodě na skútru v Thajsku. (17. května 2026)

Podle portálu Thai Examiner pár havaroval za deštivého počasí na horské silnici v severním Thajsku, když se čelně střetl s dodávkou. Podle médií je úsek nehody jednou z nejrušnějších turistických tras v zemi.

O zemřelé Češce prozatím média neuvádějí žádné další informace. Když záchranáři dorazili byla už na místě mrtvá. Ir byl mezitím nalezen kriticky zraněný vedle zničeného skútru.

Zdravotníci ho následně převezli na do nemocnice Chom Thong, kde později následkům vážných zraněních podlehl.

