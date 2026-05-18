Dvacetiletý Hendrickson, který v roce 2023 získal v Irsku ocenění mladý filmař roku, a jeho česká přítelkyně v době nehody cestovali na skútru, uvedl server Irish Independent.
Podle portálu Thai Examiner pár havaroval za deštivého počasí na horské silnici v severním Thajsku, když se čelně střetl s dodávkou. Podle médií je úsek nehody jednou z nejrušnějších turistických tras v zemi.
O zemřelé Češce prozatím média neuvádějí žádné další informace. Když záchranáři dorazili byla už na místě mrtvá. Ir byl mezitím nalezen kriticky zraněný vedle zničeného skútru.
Zdravotníci ho následně převezli na do nemocnice Chom Thong, kde později následkům vážných zraněních podlehl.