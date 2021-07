V troskách zříceného domu na Floridě našli dalších deset těl, počet obětí se zvýšil na 46

Surfside (USA) V troskách 12patrového obytného domu, který se před dvěma týdny částečně zřítil na Floridě, našly záchranné týmy dalších deset těl. Potvrzeno je tak 46 mrtvých. Informují o tom agentury.

Zástupce velitele hasičského sboru okresu Miami-Dade Raide Jadallah na středečním soukromém setkání s příbuznými pohřešovaných řekl, že se v sutinách komplexu Champlain Towers našla těla dalších deseti lidí. Ze 46 zatím potvrzených mrtvých se podařilo identifikovat 32.



Dosud se pohřešovalo 109 lidí, po novém nálezu by jich mělo být o deset méně, přičemž není jasné, kolik přesně lidí v noci na 24. června skutečně v domě bylo.

„Týmům se podařilo odstranit velké množství suti a dostat se do několika míst, která mohly prohledat,“ řekl Jadallah.

Záchranáři se soustřeďují na hledání jakýchkoli dutin v hromadě trosek, v nichž by mohli být přeživší, žádné podobné nálezy ale nehlásí.

V sousedním městě Miami Beach v úterý pohřbili čtveřici, která byla mezi prvními identifikovanými oběťmi: rodiče a jejich dvě dcery ve věku deseti a čtyř let.

Pátrání tento týden pokračovalo za nepříznivých povětrnostních podmínek a muselo být opakovaně přerušováno kvůli bleskům. Nejhorší projevy bouře Elsa se východnímu pobřeží Floridy vyhýbají, i tak ale její přechod přes jihovýchodní americký stát operaci narušil, napsala agentura AP. Místní činitelé uvedli, že zesílený vítr komplikoval snahu přesouvat za pomoci jeřábů těžší kusy spadlého domu.

Pracím mohli v úterý na chvíli přihlížet i novináři, kteří byli poprvé vpuštěni do bezprostřední blízkosti míst, kde až do minulého měsíce 40 let stála budova se 135 bytovými jednotkami. „Ruiny obytného domu se zdály obrovské, do výše čnící alespoň dvě poschodí vysoká změť kachliček, rozbitých zdí, pohozených klimatizačních jednotek a kovových tyčí, které vyčuhují jako pařáty,“ popsal scénu deník The New York Times.

Krizové složky okresu Miami-Dade County také zveřejnily video, které ukazuje, jak se týmy v úterý prohrabávaly rozdrceným betonem a nakládaly suť do kbelíků, které pak putovaly lidským řetězem a po vyprázdnění zase zpět. Úřady trvají na tom, že hlavním cílem operace je stále nalézt případné přeživší, žádného živého člověka ale záchranáři z trosek nevyprostili od prvního dne zásahu. Okresní šéf hasičů Alan Cominsky v úterý konstatoval, že dosavadní úsilí nepřineslo „nic pozitivního“.

Mezitím začínají pohřby identifikovaných obětí. Jedním z prvních bylo podle deníku Miami Herald úterní rozloučení s Marcusem Guarou, Anaely Rodriguezovou a jejich dvěma dcerami Lucií a Emmou. Obřad se konal v katolickém kostele jen pár minut chůze od místa, kde zahynuli.

Vedl jej kněz Juan Sosa, pro kterého to byl ten den už druhý pohřeb bývalého obyvatele nebo obyvatel Champlain Towers South. Prý je „svým způsobem vděčný“, že Guaru, Rodriguezovou a jejich dcery v troskách našli pospolu.

Guarův bratranec Peter Milian při obřadu hovořil o odchodu „krásné rodiny“, která si užívala obyčejné okamžiky jako je procházka na pláži nebo společný večer u filmu. „Není to o tom, co mohlo být. Jde o to, kým pro nás všechny byli a čím stále jsou,“ citoval jej Miami Herald.