V Trumpově okolí jsou zatím testy na koronavirus negativní. Prezident USA má mírné příznaky podobné nachlazení

Washington Po čtvrtečním pozitivním koronavirovém testu u amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželky Melanie se stáčí pozornost na další vysoce postavené ústavní činitele USA i na Trumpovy spolupracovníky a rodinu.

Negativní testy na SARS-CoV2 zatím oznámil viceprezident Mike Pence, Trumpova dcera Ivanka se svým manželem a poradcem prezidenta Jaredem Kushnerem, demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová, či soudkyně nominovaná na uvolněné místo v nejvyšším soudu Amy Coneyová Barrettová. Nakažen není ani čtrnáctiletý syn Trumpa a Melanie Barron.

Zpráva o Trumpově nákaze převrátila vzhůru nohama již tak napjatou a vyhrocenou předvolební kampaň pouhý měsíc před volbami. Vzhledem k nejistému vývoji Trumpova onemocnění se v médiích objevují i spekulace ohledně toho, co by se stalo, kdyby Trump nebyl schopen vykonávat funkci.



V takovém případě by jej měl zastoupit viceprezident Pence, jemuž v pátek podle vyjádření jeho mluvčího vyšel každodenní test negativní. Nyní se očekávají zprávy rovněž od demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která v řadě prezidentského nástupnictví figuruje hned za Pencem. Po ní pak následuje dočasný předseda Senátu republikán Chuck Grassley, u něhož také nejsou výsledky testů dosud známy.

Zatím nejsou k dispozici také zprávy o testech u demokratického uchazeče o Bílý dům Joea Bidena, který se s Trumpem setkal v úterý při první předvolební debatě. Oba muži však udržovali několikametrový odstup a nepodali si ruce.

Prezident má nyní mírné příznaky onemocnění covid-19, jež by se daly přirovnat k nachlazení, napsal list The New York Times (NYT) s odkazem na vyjádření dvou činitelů Bílého domu.