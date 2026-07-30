V zajetí držíme dvacet ruských vojáků, kteří se vzdali podruhé, uvedl Kyjev

Výměna zajatců - a předávání ostatků padlých vojáků - jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Kyjevem.
Zmíněné dvě desítky ruských vojáků jsou podle koordinačního štábu důkazem, že Ukrajina dodržuje mezinárodní humanitární právo a Ženevské úmluvy. „Ti, kteří už byli v ukrajinském zajetí, se sami přesvědčili, že Ukrajina zajišťuje náležité podmínky zadržení a s ruskými válečnými zajatci se zachází lidsky,“ uvedl štáb.
Zmínil dva projekty nazvané „Chci žít“ a „Chci najít“, přičemž například ten první z nich se snaží povzbuzovat ruské vojáky, aby se vzdávali. „Díky této práci stále více Rusů chápe, že ukrajinské zajetí není to, čím je straší ruská propaganda. Proto se mnozí z nich, když se ocitnou opět na frontě, vědomě rozhodnou pro opětovné vzdání se namísto nesmyslné smrti,“ tvrdí štáb.
Ukrajinští vojáci, kteří se vrátili ze zajetí, se mohou podle něj rozhodnout pro odchod z vojenské služby. „Ruské velení však po výměně svým vojákům nedává na výběr - všechny je znovu posílá na frontu,“ uvedl štáb. Moskva jeho vyjádření nekomentovala.
Kyjev a Moskva si podle dostupných informací vyměnily během pěti let ruské agrese tisíce válečných zajatců. Ukrajinský koordinační štáb pro válečné zajatce na svém webu informuje o návratu celkem 9613 lidí z ruského zajetí.