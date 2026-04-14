Agenti ICE v USA zadrželi exšéfa brazilské tajné služby. Pomáhal při pokusu o puč

  12:06aktualizováno  12:06
Bývalý šéf brazilské tajné služby Alexandre Ramagem, odsouzený ve vlasti k více než 16 rokům vězení za roli v pokusu o převrat, byl zadržen ve Spojených státech, kam v září uprchl po odsouzení za napomáhání při pokusu o puč. Informovaly o tom v noci na úterý agentury Reuters a AFP s odvoláním na brazilské a americké úřady.
Alexandre Ramagem na snímku z roku 2020 | foto: ČTK

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. (11. září 2025)
Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)
Policisté z Portlandu procházejí kolem budovy americké imigrační a celní...
Demonstranti stojí v konfrontaci s policií před budovou americké imigrační a...
72 fotografií

Zadržení provedli agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který to potvrdil na svém webu.

Ramagem byl odsouzen v souvislosti s pokusem prezidenta Jaira Bolsonara zůstat u moci po prohraných prezidentských volbách v roce 2022. V nich zvítězil nynější levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro byl loni odsouzen k dlouhému trestu společně s několika dalšími blízkými spolupracovníky, včetně Ramagema, jenž byl v minulosti také inspektorem brazilské federální policie.

Ramagem dlouhodobě trvá na své nevině. Paulo Figueiredo, Bolsonarův spojenec žijící v USA, na síti X uvedl, že Ramagem byl zadržen kvůli drobnému dopravnímu přestupku.

Agentura Reuters nemohla ověřit důvod zatčení Ramagema, ani to, zda souviselo s brazilskou žádostí o jeho vydání. Brazilská policie podle AFP oznámila, že ICE v Orlandu na Floridě zatkl Brazilce odsouzeného brazilským nejvyšším soudem. Zdroj z brazilské policie AFP potvrdil, že zadrženým je Ramagem.

Jako šéf brazilské zpravodajské služby za Bolsonarova úřadování byl Ramagem obviněn z vyšetřování kritiků exprezidenta a poskytování informací, které měly Bolsonarovi pomoci zdiskreditovat brazilský volební systém.

