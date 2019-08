V USA demonstrovali pravicoví i levicoví radikálové. Akce vyvolala i Trumpovu pozornost

Střed Portlandu policisté ohradili betonovými bariérami, povolány byly posílené policejní oddíly a agenti FBI. Podle serveru Politico do Portlandu na severozápadě země přijeli pravicoví radikálové z celých USA. Demonstrace se po týdny připravovala v sociálních sítích, stejně jako protiakce extremistů z bojůvek Antifa.



Policisté, kteří se snažili obě skupiny oddělit, zadrželi 13 lidí a zabavili kovové a dřevěné tyče, pepřové spreje a zbraně. Mnoho demonstrantů přišlo do města v přílbách a s ochrannými štíty.

Portlandská akce vyvolala pozornost prezidenta Donalda Trumpa. Na twitteru napsal, že „Portland je pečlivě sledován“ a vyjádřil očekávání, že správa města si s demonstracemi poradí. Dodal, že se „vážně uvažuje o tom, vyhlásit hnutí Antifa za teroristickou organizaci.“ Podle serveru Politico není jasné, jak by toho bylo možné dosáhnout. V USA neexistuje právní mechanismus, jak kteroukoli vnitrostátní organizaci označit za teroristickou.



Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!