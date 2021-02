Dvě roušky najednou? Mohlo by to být efektivnější proti mutacím covidu, tvrdí američtí odborníci

Washington/Praha Odborníci na veřejné zdraví v USA doporučují lidem nosit dvě roušky najednou. A to kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější. Lidé si mají nejprve nasadit chirurgickou ústenku a pak ještě bavlněnou. Dvojité zakrytí úst a nosu má podle odborníků simulovat ochranu respirátorem typu FFP2.

„Je to bariéra před virem, dává to smysl a mohlo by to být efektivnější,“ vyjádřil se k nošení dvou roušek najednou hlavní vládní epidemiolog Anthony Fauci v pondělí pro americkou televizní stanici NBC.

Ředitelka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová upozorňuje, že respirátory N95 (ekvivalent FFP2 pozn. red.) jsou „nepohodlné a mohou tak širokou veřejnost odrazovat od důsledného nošení.“

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí Američany vyzývá, aby si vybraly dobře padnoucí roušky se dvěma nebo více látkami, které se dají vyprat a jsou prodyšné. Lidé by tak nemuseli nakupovat ochranné pomůcky primárně určené pro zdravotníky. Experti totiž naléhají, aby se nakoupily respirátory KN95 či N95 (FFP2 pozn. red). Úředníci ovšem chtějí rezervovat zásoby respirátorů především pro zdravotní pracovníky v první linii, jak píše list The Washington Post.

„Nejlepší a nejjednodušší ochrana je to, pokud si přes jednorázovou ústenku dáte ještě látkovou. Lze si také vytvořit třívrstvou ochranu s filtrem. A to tak, když vložíte vakuový sáček mezi dvě pevně tkané textilie,“ radí profesorka inženýrství Linsey Marr.

Nový prezident USA Joe Biden přijal roušky jako základní strategii pro boj s pandemií. Ústenku Američani musí mít v letadle, na letištích nebo ve všech federálních budovách. K masové výrobě vysoce kvalitních ochranných pomůcek ovšem podle listu nepovolal.

Někteří odborníci na veřejné zdraví uvedli, že federální vláda se měla o dostatečný přísun a certifikaci zdravotních pomůcek postarat již dříve. Jinak by se Američané podle odborníků vyhnuli padělkům nebo nynější situaci, kdy si musí poradit sami a nosí dvě roušky naráz.

Vláda exprezidenta Donalda Trumpa v březnu koordinovala spolupráci s výrobci spodního prádla. Ti měli zajistit přísun pěti roušek do každé domácnosti, píše deník The Washington Posti. Plán se ale rozpadl kvůli logisitce a řadě stížností, že roušky vypadají jako spodní prádlo či suspenzory.

Respektujeme pravidla, ve kterých cítíme komfort

Stanoviska vládních činitelů a představitelů pro boj s pandemií má vliv na přijímání koronavirových restrikcí. Hlavní epidemiolog Anthony Fauci byl jedním z těch, kdo na začátku pandemie byl vůči povinnosti nosit roušku skeptický. A k doporučení nosit dvě roušky jsou teď skeptičtí i někteří Američané. „Fauci nám řekl, že nemáme nosit roušku, pak že ji nosit máme, a teď máme nosit dvě? Můžeme dostávat přesné a transparentní informace? “ Napsal bývalý profesionální hráč baseballu Jordan Schafer.

Podle behaviorálních psychologů se přitom jedná o běžnou reakci. „Když se podíváte na různé lídry, kteří říkají ve zprávách různé informace, máte tendenci respektovat ta pravidla, ve kterých se cítíte komfortně,“ vysvětluje profesor sociálních a behaviorálních věd David Abrams z newyorské Univerzity. „Neustále se učíme, věda se vyvíjí a také občas uděláme chybu. Snažíme se ji ale napravit. Na tom není nic špatného, učíme se, jak to udělat lépe,“ dodává.