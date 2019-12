V USA ji zatkli jako agentku Ruska. Lobbistka Butinová teď dostane pořad v ruské televizi

MOSKVA/PRAHA Marija Butinová se stane moderátorkou ruské státní televize. Žena, která v USA strávila 15 měsíců za mřížemi kvůli „spiknutí za účelem působení jako agent cizí mocnosti v USA“, bude tváří pořadu Skvělé Rusko.

V červenci loňského roku americká FBI zadržela devětadvacetiletou ženu. Studentku Americké univerzity a zakladatelku ruské lobbistické skupiny Right to Bear Arms (Právo nosit zbraně) úřady obvinily z konspirace ve prospěch ruské vlády při rozvíjení vztahů s americkými občany. Ministerstvo vnitra tehdy uvedlo, že Butinová je podezřelá z infiltrace organizací, které ovlivňují americkou politiku, jako byla například Národní střelecká asociace (NRA).



Butinová spolupracovala se dvěma nejmenovanými americkými občany a vysoce postaveným ruským státním činitelem pracujícím pro Ruskou centrální banku, který byl na americkém sankčním seznamu sankcí, a snažila se ovlivnit americkou politiku.

V Americe žila jako studentka, ve Washingtonu a New Yorku organizovala večeře a podle obvinění se snažila vytvářet vztahy s americkými politiky, aby zajistila „zadní komunikační vrátka“ za účelem prosazení zájmů Ruské federace v americkém rozhodovacím aparátu. Podle deníku The New York Times se Butinová dokonce v roce 2016 snažila dvakrát neúspěšně zorganizovat setkání mezi Trumpem a Putinem.

Z jejího životopisu se však nezdá, že by byla speciálně vycvičenou příslušnicí zpravodajských služeb. Narodila se v dobách vrcholící perestrojky v sibiřském městě Barnaul a vystudovala Altajskou státní univerzitu. Byla aktivistkou provládních politických sil, vedla i školní muzeum. V roce 2011 se odstěhovala do Moskvy, kde založila reklamní agenturu a věnovala se budování kontaktů. Vsadila přitom na nyní pětašedesátiletého politika Alexandra Toršina, ten se stal zástupcem šéfa ruské centrální banky.

Pořad v ruské televizi

Po soudním procesu nakonec mladá žena skončila ve vězení na Floridě, kde si za mřížemi odpykala 15 měsíců. V říjnu letošního roku ji úřady propustily a deportovaly zpět do Ruska. Po několika měsících klidu se ale Butinové opět dostalo pozornosti médií, a dokonce i práce v nich.

Podle informací agentury Reuters začne deportovaná Ruska pracovat pro státem vlastněnou televizní stanici RT. Stane se moderátorkou pořadu „Skvělé Rusko bu-bu-bu“. Název se zdá být parodií na hlášku ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, který často ve svých příspěvcích na sociálních sítích sarkasticky mluví o „skvělém Rusku budoucnosti“ bez Vladimira Putina.

Zatím není jasné, jakou podobu bude pořad mít, ale vzhledem k tomu, že RT patří do portfolia „ruské propagandistické mašinérie“, je více než pravděpodobné, že bude kritický k opozici.

Podle deklasifikované verze vysoce utajované zprávy americké zpravodajské komunity zveřejněné začátkem roku 2017 RT „slouží jako platforma pro Kremelské zasílání zpráv ruskému a mezinárodnímu publiku“ a přispěla k širší ruské vládní kampani, jež měla vliv na americké prezidentské volby v roce 2016.