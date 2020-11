V USA pokračují protesty. Biden je údajně krůček od vítězství, nejasná je situace v Arizoně

Washington V několika městech Spojených států se ve čtvrtek znovu konají manifestace vyvolané nejistotou kolem výsledku prezidentských voleb. Na shromážděních ve Filadelfii, Atlantě či Phoenixu někteří volají po dokončení sčítání hlasů, stoupenci prezidenta Donalda Trumpa zase po jeho zastavení. Kandidát Demokratické strany Joe Biden večer v krátkém projevu vyzýval k trpělivosti, Trump se od volební noci před kamerami neukázal.

„Demokracie je občas složitá. Někdy taky vyžaduje trochu trpělivosti,“ vzkázal Biden téměř dva dny po uzavření posledních volebních místností. „Žádám všechny, aby zůstali v klidu... Proces funguje. Sčítání se dokončuje a (výsledek) budeme vědět velmi brzy,“ citovala jej americká média.



Bývalý viceprezident znovu vyjádřil přesvědčení, že se nakonec stane vítězem prezidentské volby. Podle některých odhadů už je jen krůček od zisku většiny v tzv. sboru volitelů, kteří ve finále o výsledku rozhodují. Navíc ve většině států, kde zatím není možné vítěze vyhlásit, se situace pro Bidena vyvíjí velmi slibně.

Jedním z těchto států je Pensylvánie, jejíž největší město Filadelfie se stalo ohniskem povolebních manifestací. Ve čtvrtek se v centru města setkaly dvě skupiny demonstrantů, jedna žádala „započítat každý hlas“, druhá protestovala proti údajné snaze ukrást volby.

Z toho Demokratickou stranu obviňuje prezident Trump, ačkoli žádné důkazy se v tomto směru neobjevily. To, že mnozí Američané těmto nepodloženým tvrzením věří, ovšem dokládá i vývoj v Phoenixu, kde se druhým dnem po sobě sešli prezidentovi příznivci, přičemž skandovali „zastavte krádež“. Deník The New York Times napsal, že někteří účastníci byli opět ozbrojení, žádné incidenty ale hlášeny nebyly.

„Naprosto věřím, že Donald Trump vyhrál Arizonu a vyhrál celou zemi,“ řekl 70letý Dale Williams. Některá americká média ovšem ve středu 11 volitelů Arizony přisoudila Bidenovi, který zde podle neúplných výsledků vede o více než dva procentní body. Řada předních médií ještě nepřišla s předpovědí výsledku, zatímco místní činitelé hlásili na 400 000 nezapočítaných hlasů.

Trump za nepříliš příznivého vývoje opakuje na sociálních sítích tvrzení o podvodech a volá po konci sčítání hlasů, před novináře však nepředstoupil od noci na středu, kdy se neprávem prohlásil za vítěze voleb. Ani na dnešní večer nebylo žádné vystoupení před kamerami naplánované.