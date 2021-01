Federální poprava ženy po téměř 70 letech: před zabitím těhotné ženy si zjišťovala, jak se dělá císařský řez

Washington V americké Indianě ve středu popravili Lisu Montgomeryovou, odsouzenou za vraždu jiné ženy. Jde o první federální popravu ženy od roku 1953 v USA. Vykonání rozsudku umožnilo předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu, který zamítl pondělní výrok soudu nižší instance o odkladu. Ten soud zdůvodnil psychickým stavem, který Montgomeryové brání porozumět zdůvodnění popravy.

Původním termínem vykonání rozsudku nad 52letou Montgomeryovou bylo úterních 18:00 místního času (24:00 SEČ). Ve středu byla 52letá Montgomeryová prohlášena za mrtvou v 1:31 místního času (7:31 SEČ). Použita byla smrtící injekce.



Administrativa prezidenta Donalda Trumpa federální popravy žen po 17leté přestávce obnovila vloni v červenci, když k tomu dostala souhlas od amerického nejvyššího soudu. Očekává se, že nastupující tým zvoleného prezidenta Joea Bidena se proti federálním popravám postaví.

Před vykonáním trestu k Montgomeryové přistoupila žena z věznice, sňala jí roušku a zeptala se, zda chce něco sdělit. Montgomeryová řekla pouze: „Ne.“

Byla usvědčena ze zabití těhotné 23leté Bobbie Jo Stinnettové. V roce 2004 ji uškrtila provazem, vyřízla dítě z těla a chtěla ho vydávat za své. Její právníci tvrdí, že je Montgomeryová duševně nemocná, jedna z nich Kelley Henryová popravu označila za projev „zbabělé krvežíznivosti zkrachované administrativy“. „Všichni, kdo spolupracovali na popravě Lisy Montgomeryové, by se měli stydět,“ dodala.

Montgomeryová byla v pondělí převezena z věznice v Texasu do Terre Haute v Indianě. „Nemyslím si, že chápe, co se děje,“ řekla k tomu dříve Henryová. Do Terre Haute se vydali příbuzní Stinnettové, aby byli popravě přítomni.

Podle právníků Montgomeryová v dětství prošla „sexuálním týráním“ včetně hromadného znásilnění. Soudci ale při procesu trvali na tom, že Montgomeryová psychickou poruchu předstírá a že její čin byl předem naplánovaný. Kromě jiného si zjistila, jak se provádí císařský řez. Dítě její hrůzný čin přežilo, dívce Victorii Jo je nyní 16 let a o tragédii na veřejnosti nemluví.

V době věznění se Montgomeryová zabývala ručními pracemi a vyráběla dárky pro své právníky a další lidi. Přestala se tomu věnovat, když jí z obav, že spáchá sebevraždu, odebrali brýle. O tom, že bude popravena, byla informována loni v říjnu.

Poslední žena, již americká federální vláda popravila, byla Bonnie Brownová Headyová. Poprava se konala 18. prosince 1953 a byla trestem za únos a vraždu šestiletého chlapce v Missouri. Na státní úrovni se konala naposledy poprava ženy v Georgii 30. září 2015. Kelly Gissendanerová byla potrestána za vraždu manžela, k níž se spolčila s milencem.