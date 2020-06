V USA zakázali podávat hydroxychlorochin proti covidu-19. Užívání léku podporoval i prezident Trump

Washington Ve Spojených státech už není povoleno na léčbu nemoci covid-19 předepisovat antimalarika propagovaná prezidentem Donaldem Trumpem. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pondělí po necelých třech měsících stáhl povolení pro mimořádné využití léku hydroxychlorochin i podobné látky chlorochin. Podle regulatorního orgánu by už nebylo rozumné tyto přípravky považovat za efektivní lék na nemoc z koronaviru, přičemž teoretický přínos prý nepřevažuje nad „známými a potenciálními riziky“.

Oba zmíněné přípravky se desítky let používají k léčbě malárie a některých autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida a lupus. Na začátku pandemie covidu-19 se objevovaly signály, že léky by mohly pomáhat i lidem s touto nemocí a FDA nový způsob jejich použití při splnění jistých podmínek povolil na konci března, napsala agentura AP. Úřad však varoval před používáním těchto léků mimo nemocnice a klinické testy, a to kvůli známým vedlejším účinkům, které mohou být i smrtící.



Hlavním zastáncem hydroxychlorochinu coby nástroje v boji proti covidu-19 se rychle stal americký prezident, který lék opakovaně propagoval na svých briefinzích a v květnu dokonce prohlásil, že jej užívá jako prevenci proti potížím spojeným s nákazou koronavirem. Klinické studie ale zatím nepotvrdily, že by antimalarikum před covidem-19 chránilo nebo že by nemocným pomáhalo. Oxfordská univerzita před deseti dny jeho testování na hospitalizovaných pacientech předčasně ukončila, přičemž lídr projektu uvedl, že „to nefunguje“.

„Nikdy jsme neměli žádné vysoce kvalitní důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že hydroxychlorochin je účinný,“ řekl AP výzkumník a kardiolog Steven Nissen, který působí v nemocnici Cleveland Clinic a patří mezi časté poradce FDA.

Úřad své krizové povolení stáhl po analýze nejnovějších vědeckých poznatků v dané problematice, uvádí na svém webu televize CNN. „FDA dospěla k závěru, že... už není rozumné domnívat se, že orální přípravky HCQ a CQ by mohly být efektivní při léčbě covidu-19. Stejně tak není rozumné domnívat se, že by známé a potenciální přínosy těchto látek převažovaly nad známými a potenciálními riziky,“ uvedla hlavní vědkyně FDA Denise Hintonová.

Šéf FDA Stephen Hahn minulý měsíc vysvětloval, že rozhodnutí povolit mimořádné využití hydroxychlorochinu a chlorochinu vycházelo z „vědeckých důkazů, které byly v tu chvíli k dispozici“. Pondělní změna kurzu podle AP znamená, že federální vláda v USA přestane tyto přípravky ze svých zásob posílat státním a místním úřadům k použití proti koronaviru.

Už ve čtvrtek v této souvislosti změnila svá doporučení komise expertů amerického Národního ústavu zdraví (NIH), která nově odrazuje od podávání hydroxychlorochinu mimo klinické studie. Ty své aktuálně vyhodnocuje Světová zdravotnické organizace (WHO). Jeden z jejích vysoce postavených činitelů Mike Ryan v pondělí uvedl, že podrobnosti by WHO mohla oznámit ve středu.