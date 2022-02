Komando, které má zabít Zelenského, má už být v Kyjevě. Tvoří ho Vagnerovci

Soukromou milici známou pod názvem Vagnerova skupina řídí jeden z nejbližších spojenců prezidenta Vladimira Putina. Funguje jako stát ve státě. Už před pěti týdny přiletěli žoldáci z Afriky a dostali za úkol setnout Zelenského vládu výměnou za královskou finanční odměnu.

Jak píše deník The Times, informace o jejich misi se dostala k ukrajinské vládě v sobotu ráno. O několik hodin později vyhlásil Kyjev šestatřicetihodinový „tvrdý“ zákaz vycházení, aby mohli město prohledat vojáci a zjistit, zda se v něm nenacházejí ruští sabotéři. I proto platí pro civilisty varování, že pokud budou vycházet ven v zakázaný čas, budou považováni za agenty Kremlu a bude jim hrozit fyzická likvidace.

Britský list s odvoláním na zdroj úzce spojený s činností skupiny uvádí, že v lednu na Ukrajinu dorazilo celkem dva tisíce až čtyři tisíce žoldáků. Část z nich byla nasazena na východě Ukrajiny v oblasti Doněcka a Luhanska, kde působí proruští separatisté. Dalších 400 zamířilo do oblasti Kyjeva, přičemž jako tranzitu využili Běloruska.

Žoldáci sami tvrdí, že když Putin chtěl krátkou pauzu v ofenzivě, aby ukázal, že se Zelenským vyjednává, ujistil je, že k žádné dohodě nedojde a že tato snaha je jen „kouřovou clonou“, tvrdí zdroj blízký vysoce postaveným členům Vagnerovy skupiny.

Zelenskyj v neděli souhlasil s vysláním delegace na setkání s ruským týmem na běloruských hranicích. O tom, zda Moskva míní vyjednávání vážně, vyjádřil samozřejmě pochybnosti.

Žoldáci prý čekají jen na signál z Kremlu v příštích dnech. Do konce týdne by už měli Ukrajinu po splněné misi opustit.

Kromě Zelenského mají na seznamu cílů dalších 23 lidí, včetně premiéra a ministrů vlády. Zemřít má i kyjevský starosta Vitalij Kličko a jeho bratr Vladimira, dva populární bývalí boxerští šampioni, kteří se zapojili do vojenského boje proti okupantům.

Žoldáci se chlubí tím, že přesně vědí, kde se prezident a jeho spolupracovníci v Kyjevě nacházejí, a jsou údajně schopni je sledovat prostřednictvím mobilních telefonů.

Po zahájení ruské invaze minulý týden Zelenskyj při projevu k národu prohlásil, že ho ruské speciální jednotky v hlavním městě hledají jako „cíl č. 1“. Když dostal od USA nabídku, že ho bezpečně evakuují, odpověděl: „Potřebuji munici, ne odvoz.“

„Zjeví se ze tmy a zase zmizí“

Vagnerovci také připravovali půdu pro invazi, pomáhali navádět ruské kolony na Kyjev.

Vagnerova skupina je soukromá vojenská firma úzce spojená s Putinovými projekty napříč zeměkoulí. Vlastní ji Jevgenij Prigožin, oligarcha známý jako Putinův kuchař. Skupina prováděla tajné operace v Africe a na Blízkém východě a byla také zodpovědná za podněcování nepokojů na východní Ukrajině v roce 2014.

„Jsou velmi efektivní, protože je těžké je dopadnout,“ řekl britský generál Richard Barrons. „Mohou se zjevit ve tmě, provést velmi násilné věci a pak zase zmizet, aniž by bylo jasné, kdo je za to zodpovědný. Nejsou přímo spojeni s ruskou vládou, a proto je lze věrohodně popřít,“ dodal.

Také se zdá, že Kreml důvěřuje Vagnerovcům víc než pravidelným ruským jednotkám. Podle zdrojů listu byli o plánované invazi na Ukrajinu informováni již v prosinci, tedy dlouho předtím, než se o ní vůbec dozvěděla regulérní ruská armáda. Žoldáci tvrdí, že Kreml měl obavy, že kdyby o tom ruští vojáci věděli dopředu, odmítli by rozkazy splnit. Několik jich pak bylo za to, že to skutečně udělali, popraveno.

Operace zaměřené na pronásledování „sabotérů“ v Kyjevě vyústily v zabití a dopadení několika diverzantů. Po zprávách o únosu ukrajinských vojenských vozidel ruskými speciálními jednotkami varovaly úřady v Chersonu na jihu země, že ze skladu bylo ukradeno tisíc uniforem, což podnítilo obavy, že se další ruští vojáci budou snažit proniknout do ukrajinských měst v přestrojení za domácí obránce.

Stejnou taktiku používají i čečenští ozbrojenci vyslaní jejich vůdcem a Putinovým věrným Ramzanem Kadyrovem. Jednu skupinu, která se pohybovala po Kyjevě v sanitce, zneškodnili příslušníci ukrajinské vojenské rozvědky. „Část byla zastřelena, část zadržena,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo vnitra.

Vagnerovci působili i v Sýrii, což se některým stalo osudné: