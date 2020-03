Vakcína na koronavirus by mohla být dostupná do podzimu, tvrdí šéfka Evropské komise

Brusel Vakcína proti novému druhu koronaviru by mohla být připravena do podzimu. Podle agentury AFP to v úterý uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová po schůzce se zástupci německé laboratoře CureVac. EU podle ní výzkum podpoří částkou až 80 milionů eur (2,2 miliardy korun).

„Pracují na slibné technologii, s níž lze vyvinout vakcínu proti koronaviru,“ uvedla šéfka EK. „Doufám, že s touto podporou bychom mohli mít vakcínu na trhu do podzimu. Mohlo by to zachránit životy v Evropě stejně jako ve zbytku světa,“ dodala von der Leyenová.

SÚKL chce povolit lék proti koronaviru remdesivir. V Česku a EU zatím není schválený Evropská komise také oznámila, že vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských zemí EU, která bude vytvářet doporučení ohledně kroků potřebných k boji se současnou epidemií. Skupina by se měla poprvé sejít ve středu. Laboratoř CureVac se v posledních dnech stala předmětem diplomatické roztržky mezi USA a Německem. Washington čelil obviněním, že se snaží firmu finanční pomocí přesvědčit, aby vakcínu nabídla exkluzivně USA, čemuž se Berlín snažil zabránit. Laboratoř však tvrdí, že zmiňovanou nabídku od Spojených států neobdržela. CureVac je jednou z desítek laboratoří po celém světě, které na vakcíně na nový koronavirus pracují. Společnost tvrdí, že by mohla za několik měsíců očkovací látku posunout do fáze klinických testů.