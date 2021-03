Vakcína Pfizer funguje i u dětí od 12 do 15 let. Je bezpečná a vysoce účinná, ukázaly testy

NEW YORK Farmaceutická společnost Pfizer oznámila, že její vakcína proti covidu-19 vyvinutá ve spolupráci s firmou BioNTech se v klinických testech ukázala jako bezpečná a vysoce účinná u dětí ve věku 12 až 15 let. Závěry vycházejí z předběžných dat o testování. Podle agentury AP vývoj přibližuje scénář, že v dané věkové skupině se začne očkovat na konci letošního léta.

Pfizer povzbudivou zprávu oznámil po třetí fázi klinických testů, které se účastnilo 2260 adolescentů, z nichž vakcínu dostala polovina. U naočkovaných účastníků bylo možné měsíc po druhé dávce pozorovat silnou reakci imunitního systému. Covidem-19 neonemocněl nikdo z nich, zatímco v kontrolní skupině bylo 18 případů nemoci.



Děti podle Pfizeru pociťovaly podobné vedlejší účinky jako očkovaní lidé v kategorii 16 až 25 let. Zejména šlo o svalové bolesti, zimnici a únavu, obzvláště po druhé dávce. Zdravotní stav účastníků testu bude farmaceutická společnost nadále monitorovat.

AP podotýká, že klinická studie byla relativně malá a že detailní výsledky zatím nebyly publikovány. Pfizer hovoří o stoprocentní účinnosti své vakcíny, příliš mnoho podrobností o jejím vlivu na imunitní systém dětí ale ihned neposkytl.



Vakcína se aktuálně ve Spojených státech smí podávat lidem od 16 let. Americká firma společně se svým německým partnerem BioNTech plánuje v horizontu několika týdnů požádat úřady v USA i Evropské unii o schválení nouzového použití přípravku od hranice 12 let. Výkonný ředitel Pfizeru Albert Bourla v prohlášení vyjádřil naději, že očkování lidí ve věku 12 až 15 let v USA začne „před začátkem příštího školního roku“.