V pečovatelském domě se nakazili i naočkovaní lidé. Většina z nich ale měla jen lehký průběh

PRAHA / KENTUCKY Neočkovaný pracovník pečovatelského domu v americkém Kentucky přišel před několika týdny do práce nakažený covidem a způsobil značné škody. Nemoc totiž následně vypukla u 26 klientů a 20 zaměstnanců. A to přesto, že většina z nich byla očkovaná. Jeden z místních obyvatel i přes očkování zemřel. Událost z letošního března vyvolala vznik speciální studie, která přišla se zajímavými výsledky.

Ty zdůrazňují význam očkování, které by měli absolvovat nejen obyvatelé pečovatelských domů, ale také jejich zaměstnanci, kteří do zařízení pravidelně přicházejí a odcházejí. V březnu, než se v kentuckém zařízení rozšířila nákaza, bylo 90 procent z 83 klientů chráněno vakcínou. Ze 116 zaměstnanců však byla naočkována pouze polovina. A právě jeden z nich do pečovatelského domu následně donesl nákazu.

Z šestadvaceti na covid pozitivních klientů nebylo očkovaných pouze osm. Z personálu onemocnělo dvacet lidí, z toho čtyři byli očkovaní. U nikoho z nakažených se neobjevily příznaky a nebyla nutná ani hospitalizace. Jeden očkovaný a dva neočkovaní obyvatelé domova přesto zemřeli. Vakcína Pfizer/BioNTech, kterou bylo osazenstvo očkováno, vykázala úspěšnost 66 procent u obyvatel domova a 76 procent u pracovníků. Při ochraně proti příznakům onemocnění měla vakcína účinnost 86, respektive 87 procent.

Studie, jíž se v posledních týdnech zabývali vědci z Centra pro kontrolu nemocí a prevenci na základně březnové události v Kentucky, se zaměřila právě na pečovatelské domy.

Bylo při ní zjištěno, že i navzdory očkování by měli pracovníci pečovatelských domů zachovávat bezpečnostní opatření, která zamezují šíření covidu. Patří mezi ně používání ochranných pomůcek či pravidelné testování bez ohledu na očkování. Prioritou by ale samozřejmě mělo být využití vakcín.

„K ochraně obyvatel ošetřovatelských zařízení je bezpodmínečně nutné, aby poskytovatelé zdravotní péče i obyvatelé ošetřovatelských zařízení byli očkováni,“ řekli autoři studie v Kentucky pro The New York Times. Jako důvod šíření infekce uvedli variantu viru, jenž má v takzvaném spike proteinu více mutací a vakcíny jsou proti němu méně účinné.

Podobná studie jako v Kentucky se objevila také v Chicagu. Její autoři provedli už v únoru screening obyvatel a zaměstnanců pečovatelských domů, při kterém zjistili 627 případů koronaviru v 78 kvalifikovaných ošetřovatelských zařízeních ve městě.

Covidem-19 onemocnělo pouze 22 osob, jež byly předtím plně naočkovány. Dvě třetiny očkovaných osob nejevily žádné příznaky, dva jedinci byli hospitalizovaní a jeden člověk zemřel.

I tento výzkum tak poukázal na důležitost očkování a dodržování doporučených postupů k zamezení či kontrole infekce, ke kterým patří izolace, karanténa, provádění testů bez ohledu na stav očkování i použití ochranných prostředků, tedy rukavic, ústenek či dezinfekce. Tyto postupy by měly snížit možnost přenosu v zařízeních a mezi osobami, které po očkování možná ještě nedosáhly ochranné imunity.