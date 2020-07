Váleční veteráni často sahají po ‚kouzelných‘ houbičkách. Britští experti chtějí zlegalizovat testování

Velká Británie Vojáci po návratu z bojišť často trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Vykazují tak příznaky úzkosti, stresu a deprese. Někteří si pomáhají užíváním halucinogenních drog, což je ale protizákonné. Experti proto usilují o zahájení výzkumu, který by dokázal, že takzvané kouzelné houbičky a jiné látky s psychotropními účinky opravdu pomáhají a jejich používání proti PTSD by se tak zlegalizovalo.

Tým Lékařské Univerzity v Jižní Karolíně (MUSC) vedl klinickou studii, při které vědci zjistili, že pacienti, co trpí PTSD a užívali při terapii lysohlávky, dosahovali většího pokroku a zlepšení než ostatní pacienti.

V Británii je ale podle listu The Guardian problematické takové studie provádět, protože halucinogeny jsou ilegální. Vznikla proto pracovní skupina složená z akademiků, výzkumných pracovníků, odborníků na politiku a průmyslových partnerů, která má začít lobovat za změnu zákona, aby vědci mohli provádět klinické testy.



Ve skupině je také i britský profesor David Nutt z vědecké asociace Drug Science. Také on se dříve domníval, že stavy způsobené drogami by u vojáků s PTSD mohly vyvolat spíše negativní účinky. Ale dnes, s přihlédnutím k tomu, kolik veteránů se samo léčí tímto způsobem, je už přesvědčený o opaku. „Chtěl bych obnovit studii, protože věřím, že psychotropní látky by mohly zlepšit kvalitu života mnoha bývalých vojáků,“ uvedl pro The Guardian.



Podobný názor má i konzervativní poslanec Crispin Blunt, který sloužil jako armádní důstojník a s PTSD u vojáků se setkal. „Velká Británie potřebuje bezpečnou, profesionální a legální cestu k léčbě halucinogenními látkami, aby veteráni s posttraumatickou stresovou poruchou nemuseli jezdit ze země pro ‚lék‘ nebo dokonce obcházet zákony,“ citoval Blunta The Guardian.



Posttraumatická stresová porucha je duševní onemocnění, které vzniká na základě traumatické události a závažného stresu. Člověk, který takovou poruchou trpí, může prožívat v myšlenkách a snech zažité události stále znovu. Dále může mít symptomy, jako jsou deprese, úzkosti, zlost a zármutek. Časté jsou problémy s nespavostí, soustředěním nebo výpadky paměti.