‚Ex-starosta Pete‘ v Iowě zaválel. Válečný veterán a homosexuál přetahoval umírněné voliče ostatním

DES MOINES/ PRAHA Je mladý a homosexuál. Tyto dva faktory již mnoha Američanům zabránily jen uvažovat nad tím, že by bývalému starostovi čtvrtého největšího města státu Indiana Petu Buttigiegovi dali svůj hlas. Svou sílu ale ukázal v pondělí v Iowě.

I kdyby „ex-starosta Pete“, jak si kandidát na prezidenta Buttigieg nechává říkat kvůli složitě vyslovitelnému jménu (čte se „Butyžéž“), nevyhrál v Iowě do počtu získaných hlasů, může se považovat za vítěze tamního kola demokratických primárek.



V dvoukolovém boji o nominaci na demokratického kandidáta do prezidentských voleb totiž dokázal přitáhnout největší počet umírněných voličů. Tzv. iowské kaukusy jsou specifické tím, že voliči neodevzdávají hlasy, ale setkávají se v kostelech či tělocvičnách a navzájem se přesvědčují. Po uplynutí předem daného časového limitu se voliči každého kandidáta sejdou na jednom místě v objektu a sečtou se. Kandidáti, kteří nezískají alespoň patnáct procent, jsou vyřazeni a jejich voliči se v druhém kole musí k těm, kteří sítem prošli.

„Například v Ankeny na předměstí Des Moines Bernie Sanders vyhrál v prvním kole, ale v druhém kole nepřitáhl prakticky žádné voliče odpadnuvších kandidátů. Získal jen šest dalších. Oproti tomu Buttigieg exceloval a na svou stranu získal dalších 27 lidí,“ popsala pro deník Washington Post novinářka Jenna Johnsonová. „Byla to opravdu dobrá noc pro Peta Buttigiega.“

Schopný politik i válečný veterán

Ex-starosta Pete má za sebou velice zajímavou kariéru. Vystudoval Harvard a když se v roce 2011 rozhodl jít do politiky, okamžitě zvítězil hned v prvních volbách - stal se starostou města South Bend, které nedlouho předtím časopis Newsweek označil jako „umírající město“. Dokonce se ocitlo na žebříčku deseti rozpadajících se měst USA. Starosta podle televize CBS změnil město k nepoznání.

„Staré továrny předělal na byznysová centra, zvýšil minimální mzdu, přitáhl technologické společnosti a v současnosti pracuje na placené rodičovské dovolené,“ opěvovali Buttigiega moderátoři již v červenci 2017.

Jakoby to nestačilo, vzal si Buttigieg v průběhu svého mandátu sedmiměsíční neplacenou dovolenou, aby odcestoval na bojovou frontu jako poručík americké armády do Afghánistánu. V dubnu loňského roku pak zahájil další kampaň a stal se prvním otevřeně homosexuálním kandidátem na prezidenta v historii USA. Začátkem loňského roku si vzal svého dlouholetého partnera za muže.

Demokratický kandidát Pete Buttigieg.

„Je to vaše vůbec první šance volit Američana z Malty, leváka, episkopála (člena Episkopální církve), homosexuálního válečného veterána, starostu a mileniála v jedné osobě,“ uvedl Buttigieg loni v březnu na jedné z debat s občany.

„Ex-starosta Pete“, je navíc ještě koncertním pianistou a mluví sedmi jazyky včetně norštiny, kterou se naučil jen proto, aby mohl číst severské detektivní romány v originále. Pokud by Buttigieg uspěl, stal by se vůbec prvním prezidentem USA, který by byl mladší než 40 let.

Sjednotit generace

„Patřím ke generaci, která bojovala za USA v Afghánistánu, generaci, která bude muset ekonomicky řešit klimatické změny a statisticky jsme první generací v historii USA, která na tom bude ekonomicky hůř než generace našich rodičů, pokud nepřineseme zásadní změny,“ uvedl Buttigieg loni v březnu pro CNN. „Tento problém nás nutí najít shodu napříč generacemi, abychom zajistili, že budoucnost bude lepší než minulost. Ničeho takového nelze docílit, pokud politici budou slibovat, že přetočí hodiny zpět.“

V zemi, kde je tabu jakákoliv kritika ústavy, se osmatřicetiletý Buttigieg nebojí předkládat i velice odvážné institucionální reformy jako například zrušení sboru volitelů a zavedení přímé volby prezidenta. Právě instituce sboru volitelů totiž pomohla Donaldu Trumpovi do Bílého domu. Zda se Buttigiegovi dostane šance stát ve volbách proti současné hlavě USA ,zatím není jasné. Mladý kandidát si na něj však věří a je přesvědčen, že se mu stejně jako v Iowě podaří získat hlasy umírněných voličů a zvítězit i v nadcházejících primárkách v New Hampshiru.