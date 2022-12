Rus nemůže odmítnout bojovat, říká předsedkyně svazu ruských matek. Problém vidí i v cenzuře

Valentina Melnikovová

Lidovky.cz: V Rusku už skončila mobilizace, avšak problémy s ní spojené pokračují. Dostal váš Svaz výborů matek vojáků Ruska hodně žádostí o pomoc?

Ano, bylo jich mnoho. Od vyhlášení částečné mobilizace 21. září jsme dostali desítky tisíc žádostí. Nejprve byli všichni v šoku. Vyhlásila se mobilizace a nikdo nechápal, co se děje. Nikdo nemohl pochopit, proč se mobilizují starší muži či proč mobilizaci podléhají nemocní lidé. Proč musejí do armády muži, kteří se starají o invalidního příbuzného. Proč mobilizují vícedětné otce. Nikdo nechápal, co se děje, ale mnozí z těch, kteří by do armády jít neměli, se nechali mobilizovat.

Poté jsme pracovali s lidmi, kteří se snažili vyhnout mobilizaci formou odkladu. S každým z těch desítek tisíc jsme přemýšleli, co může udělat, jaké dokumenty potřebuje a na jaký úřad by se měl obrátit.

A když už se dotyční přece ocitli v armádě, tak jsme dostávali žádosti o pomoc. Mnozí se chtěli vrátit zpět do civilu. Některé žádosti měly šťastný konec, některé ne. Například kvůli špatnému zdravotnímu stavu se „vytáhnout“ nepodařilo skoro nikoho.

Lidovky.cz: Proč? To by přece měl být hlavní argument, jak se vyhnout mobilizaci...