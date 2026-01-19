„Když žena vejde do místnosti, musí se za ní všichni otáčet,“ říkal Valentino, který se narodil 11. května 1932 ve městě Voghera severně od Milána v dobře zabezpečené rodině. Často vzpomínal, jak už jako malý doslova hltal všechny dostupné módní časopisy.
Jako sedmnáctiletý získal pařížské stipendium, studoval na prestižní módní škole École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture.
Hned první módní Valentinova přehlídka v roce 1959, kde představil na 120 svých prací, upoutala pozornost. O rok později v Římě založil vlastní firmu.
Opravdový úspěch pak zaznamenal v roce 1968 se svou bílou kolekcí, po které jej návrháři pojmenovali „básníkem bílé barvy“. Objednávaly si ji celebrity z celého světa včetně Elizabeth Taylorové a také Jacqueline Kennedyové, která se stala Valentinovou múzou.
Červený Valentino
Během jedné cesty do Barcelony zažil Valentino osudové setkání s Dianou Vreelandovou, šéfredaktorkou časopisu Vogue a nadšenou milovnicí červené, která mu předala vášeň pro tuto barvu. Poté vytvořil kolekci červený Valentino - v této barvě „hluboké, barvě krve a vášně“. V 80. letech otevřel v USA a Japonsku síť butiků, která se postupně rozrostla prakticky do celého světa, stejně jako jeho logo „V“.
V té době se prosadil ve světě umění, když se prostory Metropolitního muzea v New Yorku poprvé otevřely světu módy právě jeho přehlídkou. Navrhoval i oblečení pro italské atlety na olympijské hry v Los Angeles v roce 1984.
Koncem 80. let pak založil kulturní centrum, zaměřené na pořádání prestižních uměleckých výstav. „Máme tu papeže a Valentina. Nikdo jiný v tom městě není tak slavný,“ prohlásil jednou starosta Říma.
Koncem 90. let vzal firmu Valentino pod svá křídla obrovský konglomerát Hdp.holding, spoluvlastněný majiteli Fiatu, rodinou Agnelliů. Valentino i jeho partner Giancarlo Giammetti zůstali nicméně v čele firmy jako její ředitelé s veškerými pravomocemi.
Konec na vrcholu slávy
Valentino na odpočinek odešel v roce 2008 a od té doby se věnoval mimo jiné vlastní umělecké sbírce, nadaci nebo muzeu. Někteří experti ale tvrdili, že Valentino Garavani odešel ze své společnosti příliš rychle, poté co ji v roce 2007 ovládli investoři. Mnohé pozorovatele nepřekvapilo, že Valentino se ke své bezprostřední nástupkyni Alessandře Facchinettiové stavěl kriticky. Vydržela rok a pak „zahořklá“ odešla.
„Chci skončit na vrcholu slávy,“ prohlásil po přehlídce na podzim 2007 Valentino, který do svých nápaditých šatů oblékal korunované hlavy, ale i filmové hvězdy těch nejzvučnějších jmen. Jeho modely oblékaly například Gwyneth Paltrowová, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová.
Garavani se proslavil luxusními róbami s důmyslnými detaily zvýrazňujícími siluetu. Spolu s Giorgiem Armanim a Karlem Lagerfeldem patřil k velkým módním tvůrcům, kteří si vytvořili osobitý styl nezávisle na komerčních trendech.
Pohřeb světově proslulého návrháře se uskuteční v Římě v pátek 23. ledna v bazilice Panny Marie, andělů a mučedníků.
Předtím bude mít veřejnost možnost se s Valentinem rozloučit ve středu a ve čtvrtek na náměstí Piazza Mignanelli 23, kde sídlí kulturní a výstavní centrum PM23 založené Valentinovou nadací, informovala agentura ANSA.
„Valentino byl nesporným mistrem stylu, elegance a věčným symbolem italské haute couture (vysoké krejčoviny). Itálie dnes ztratila legendu, ale její odkaz bude inspirovat i příští generace. Děkuji za všechno,“ napsala na sociální síti X italská premiérka Giorgia Meloniová.
Jen před několika měsíci ztratila Itálie jinou módní ikonu, když loni v září v 91 letech zemřel Giorgio Armani.
Mezinárodně uznávaný luxusní módní dům Valentino má v současnosti síť 211 obchodů ve více než 25 zemích. Jeden z nich se nachází v pražské Pařížské ulici.