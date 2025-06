Zemřela Valerie Mahaffeyová, herečka ze seriálů Mladý Sheldon a Zoufalé manželky

O jejím úmrtí informoval server Variety s odkazem na manžela zesnulé. „Ztratil jsem lásku svého života a Amerika ztratila jednu ze svých nejkouzelnějších hereček,“ vyjádřil se pro Variety manžel Joseph Kell. „Bude nám chybět,“ dodal.

„Teď opravdu nemám slov, která bych mohla říct. Rakovina je na nic. Budu tě hledat ve všech zábavných chvílích života. Vím, že tam budeš,“ napsala na Facebook dcera Alice.

Valerie Mahaffeyová se ve své téměř padesátileté herecké kariéře proslavila především excentrickými rolemi. V seriálu Zapadákov ztvárnila hypochondričku Eve, jež jí v roce 1992 vynesla cenu Emmy. Za roli optimistické Madam Reynardové v černé komedii Po francouzsku (2020) pak obdržela nominaci na cenu Independent Spirit.

Valerie Mahaffeyová v seriálu Smrt nás pojí

Zahrála si také v komediální sérii Netflixu Smrt nás pojí (2019), v dramatickém detektivním seriálu Stalo se v Montaně (2020-2021) či v komediálních seriálech Zoufalé manželky a Mladý Sheldon.

„Včera nám byla ukradena jedna z našich nejzářivějších hvězd. Takový pozoruhodný talent a člověk,“ vyjádřila se na sociálních sítích herečka Michelle Pfeifferová, se kterou Mahaffeyová spolupracovala ve filmu Po francouzsku.

Valerie Mahaffeyová se narodila v Indonésii v roce 1953, kde žila s rodinou do svých jedenácti let. Střední školu vystudovala v Texasu, kde poté nastoupila na vysokou školu. Hereckou kariéru započala v New Yorku na Broadwayi v inscenacích jako Drákula a Play Memory. Od divadelního řemesla neupustila ani poté, co se prosadila před kamerou. Za práci na inscenaci hry Top Girls z pera Caryl Churchillové obdržela cenu Obie, zaujala i inscenaci rozhlasové hry Alana Bennetta Mluvící hlavy.