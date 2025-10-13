Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele

Na palubě Air Force One, které vzlétlo ze základny Andrews u Washingtonu, s Trumpem podle agentury AFP cestují také ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe.
Trump se v Tel Avivu setká s rodinami rukojmích, kteří mají být v pondělí ráno propuštěni, a také v Knesetu pronese projev. Po návštěvě Tel Avivu Trump odletí do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, kde se zúčastní slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy a mírového summitu.
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek.
Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě do Izraele také uvedl, že si není jistý, zda se bývalý britský premiér Tony Blair stane členem takzvané Rady míru. Rada je zamýšlený přechodný mezinárodní orgán, v jehož čele bude stát Trump a který bude dohlížet na přechodnou správu Pásma Gazy po skončení války.
„Tonyho jsem měl vždycky rád, ale chci zjistit, zda je pro všechny přijatelnou volbou,“ řekl americký prezident s tím, že chce, aby byla rada zřízena rychle.
Viceprezident Palestinské samosprávy vládnoucí na Západním břehu Jordánu Husajn Šajch již dříve zveřejnil fotografii ze setkání s Blairem. Uvedl, že je připraven spolupracovat s Trumpem, Blairem i dalšími partnery.