Putinovou mobilizací byl stejně jako řada Rusů zaskočen i třicetiletý Goša. Po únorovém ruském vpádu na Ukrajinu odjel do Arménie „přečkat válku“, jak sám říká. V létě se vrátil do Moskvy. Teď čeká, že dostane povolávací rozkaz. Během základní služby sloužil u raketových vojsk.

„Nemyslel jsem si, že Putin oznámí mobilizaci. Před měsícem jsem přijel zpět do Ruska, protože to vypadalo, že bude klid. Teď nevím co dělat,“ sdělil serveru Lidovky.cz.