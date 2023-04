Prigožin žádá finální boj: buď okamžitou porážku Ukrajiny, nebo „dočasnou“ prohru Ruska

Výsledkem má být podle něj buďto definitivní porážka Ukrajiny, anebo dočasná prohra Ruska, jež by následně přivodila pravicově nacionalistickou obrodu systému. Co přesně by to mělo znamenat, Prigožin neupřesnil.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) byl primárním účelem zveřejnění eseje „boj s vnitřním nepřítelem“ – Prigožin v něm chtěl údajně zúčtovat s poraženeckými hlasy a zkorumpovanými elitami Ruské federace.

Některá západní média, mezi nimi například i Deutsche Welle, pak omylem interpretovala samotný Prigožinův článek jako výzvu k ukončení války.