Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

  11:04aktualizováno  11:04
Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská polooficiální agentura Tasnim.
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026) | foto: Reuters

Námořní blokáda musí být podle memoranda o porozumění zcela zrušena do 30 dnů, uvedla agentura Tasnim a dodala, že v první fázi musí být uvolněna část zmrazených íránských finančních prostředků.

Před konfliktem proplouvalo průlivem kolem 130 lodí denně, minulý týden to bylo jen kolem 20 a od začátku války celkově pouhých 279.

„To už nebyl jen psychologický problém, ale reálné omezení fyzických dodávek. Největší napětí se přitom začalo objevovat u leteckého paliva, kde Evropě hrozil citelný nedostatek, což by mělo přímé dopady na dopravu i logistiku,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

