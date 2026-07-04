„Zničili jsme Írán,“ prohlásil ve stejný den u příležitosti svátku své země americký prezident Donald Trump. „Dali jsme jim týden volna na pohřeb,“ dodal. Ve válce, kterou s Íránem začaly USA a Izrael na konci února, platí příměří, občas přerušované menšími útoky, a Washington s Teheránem jednají o mírové dohodě.
Pozůstatky Chameneího, který zemřel ve věku 86 let, jsou ode dneška vystaveny v teheránské velké mešitě Mosala, kde se začaly už od šesti ráno místního času (4:30 SELČ) shromažďovat truchlící Íránci.
Oblečeni většinou v černém mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem Mučedník, mnozí přinesli obrázky Chameneího a někteří také velkou vlajku, na níž stálo Zabijte Trumpa.
„Přišli jsme, abychom ukázali, že jsme všichni odhodláni bránit naši zemi a náboženství,“ řekl Alí Kázemí, který na pohřeb dorazil z města Tabríz, jež leží na severozápadě země asi pět set kilometrů od Teheránu.
„Dlouho jsme slibovali, že obětujeme své životy pro našeho vůdce, ale byl to on, kdo se obětoval za nás,“ řekl 37letý univerzitní profesor.
Íránské vedení očekává, že piety v Teheránu se zúčastní na 20 milionů lidí, což bude pravděpodobně největší akce svého druhu, jakou kdy toto město zažilo.
Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle íránských médií téměř deset milionů lidí.
K hojné účasti na pohřbu vyzval Íránce i šéf parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf, podle něhož to bude vyjádřením pomsty Spojeným státům a Izraeli.
V očekávání velkého počtu příchozích z jiných částí země postavil íránský Červený půlměsíc v jednom z velkých parků v Teheránu více než 400 stanů. Připraveny jsou i cisterny s vodou a dobrovolníci stříkají vodu na davy lidí, aby se ochladili v teplotách kolem 35 stupňů Celsia. Poblíž mešity Masala jsou také stánky s jídlem a pitím.
Vstup do areálu mešity je přísně střežen, všichni jsou kontrolováni detektory kovů a všude v okolí jsou ozbrojení policisté. Rakev s Chameneího pozůstatky je na velkém pódiu spolu s rakvemi několika jeho příbuzných, kteří zemřeli také v první den války. Jde o jednu z jeho dcer, zetě, snachu a vnučku, které bylo podle místních úřadů 14 měsíců.
Íránská veřejnost se může s Chameneím v Teheránu loučit do pondělí, kdy městem projde pohřební průvod, zatímco bude uzavřen i vzdušný prostor nad metropolí.
Pak bude rakev s tělem Chameneího putovat do šíitských poutních měst Kom v Íránu a Nadžaf a Karbalá v Iráku. Pohřben má být Chameneí 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil.
Už v pátek se ve velké mešitě v Teheránu konal pietní ceremoniál za účasti íránských činitelů, včetně prezidenta Masúda Pezeškjána, a zahraničních hostů, mezi nimiž byli pákistánský premiér Šahbáz Šaríf či ruský exprezident Dmitrij Medveděv.
Rakev, která byla do chrámového komplexu převezena v pátek, je zahalena do íránské vlajky a jsou na ní položeny černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Tento turban nosí duchovní odvozující svůj původ od proroka Mohameda a šátek je symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.
Státní pohřeb Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem, musel být kvůli válce s USA a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen.
Ajjatoláha Chameneího v úřadu nejvyššího duchovního vůdce nahradil 8. března jeho syn Modžtaba Chameneí, který se od té doby neobjevil na veřejnosti a komunikuje jen prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích. Není jasné, zde se Modžtaba zúčastní pohřbu svého otce. V sobotu se na něm zatím neobjevil.