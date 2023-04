Krvavé boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) propukly naplno v polovině dubna. Proměnily rezidenční čtvrti Chartúmu ve válečné zóny a do včerejška si vyžádaly životy nejméně pěti set lidí. Podle odhadu OSN by kvůli konfliktu mohlo ze Súdánu uprchnout jen do Čadu a Jižního Súdánu více než 270tisíc lidí. | foto: Profimedia.cz