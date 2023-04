BBC ověřila přes 21 tisíc padlých Rusů na Ukrajině, ztráty mají i speciálové

Přes 3400 mrtvých jsou právě příslušníci elitních jednotek, včetně zpravodajských důstojníků, výsadkářů, námořní pěchoty či pilotů.

Celkové ztráty Ruska jsou však ještě výrazně vyšší. Nejkonzervativnější odhady podle BBC a Mediazony vycházejí z čísla 43 400 mrtvých. To by byl skoro trojnásobek počtu 15 tisíc vojáků, o které Sovětský svaz přišel ve válce v Afghánistánu během let 1979 až 1989.

Celkový počet ruských vojáků, kteří jsou mrtví, zranění či nezvěstní pak může dosahovat až 195 tisíc.

Zelenskyj oznámil v noci další sankce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu oznámil přípravu dalších sankcí proti jednotlivcům i celým skupinám. Informaci přinesla běloruská agentura Nexta.

Podle ní zároveň vedení země připravuje svým válečným partnerům podklady pro tribunál s Rusy odpovědnými za zvěrstva na Ukrajině. „Urychlíme tím porážku Ruska,“ okomentoval Zelenskyj.

V sobotu přislíbilo pomoc s obnovou Ukrajiny i Dánsko. To podle ministra zahraničních věcí Larse Løkka Rasmussena vyčlení jednu miliardu eur.