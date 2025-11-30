Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Ruské drony udeřily v noci na neděli na město Vyšhorod, které leží v severním sousedství Kyjeva. Mezi zraněnými je i jedno dítě, šest lidí bylo kvůli zraněním převezeno do nemocnice, napsal Kalašnyk.
„Počet zraněných se může zvýšit. Na místě pracují lékaři a psychologové,“ uvedl.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země.
Rusko útočí na Kyjev a jeho bezprostřední okolí pravidelně. Agentura Ukrinform v pátek s odvoláním na kyjevskou vojenskou správu napsala, že invazní síly od začátku roku vyslaly na ukrajinskou metropoli přes 1000 dronů a zabily 166 Kyjevanů, dalších 866 lidí zranily.
Současný útok přišel v době, kdy do Spojených států v sobotu odcestovala ukrajinská delegace, s kterou bude podle zdroje agentury Reuters na Floridě jednat americký ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner.
Americké mírové snahy zatím k průlomu nevedly, Trumpovi se nedaří přesvědčit ruského vůdce Vladimira Putina k potřebným ústupkům, ačkoli v posledních dnech hovořil o tom, že nastal velký pokrok a zbývá dojednat poslední sporné body.
USA po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.