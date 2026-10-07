Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ruská diplomatka jmenovala „spolupachatele“ války na Ukrajině. Včetně Česka

Autor: ,
  20:59aktualizováno  20:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
24 fotografií
Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Julija Ždanovová označila několik států, mezi nimi také Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílejí se tak na vraždách ruských občanů.

Ždanovová nejdříve jmenovala firmy v Británii a Polsku, kde měly být vyrobeny drony, které Ukrajina použila při útoku na Petrohradskou oblast a jihoruský Gelendžik.

„Mezi další spolupachatele, kteří poskytují ukrajinským ozbrojeným silám drony na zabíjení našich lidí, patří Dánsko, Nizozemsko, Itálie a Česko, které se de facto také účastní ukrajinského konfliktu,“ uvedla podle TASS.

Dodala také, že umístění výroby v těchto zemích zveřejnilo ruské ministerstvo obrany. Rusko se má podle ní na tyto země nadále soustředit.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery obou stran s využitím dronů a střel a raket nejrůznějších typů.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.