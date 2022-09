Největší ukrajinský pokrok od bitvy o Kyjev. Rusové se na východě urychleně stahují

Ruská armáda utrpěla v Charkovské oblasti značné ztráty, oznámil v neděli ráno generální štáb ukrajinské armády citovaný BBC. Štáb také upozornil, že stále trvá nebezpečí raketových útoků v celé zemi.

Ukrajina již v sobotu oznámila osvobození strategicky významného Kupjansku, ruské síly se po úspěšné ukrajinské protiofenzivě stáhly i z Izjumu, potvrdilo ruské ministerstvo obrany.

Osvobození Izjumu označuje Institut pro studium války (ISW) za nejvýznamnější ukrajinský vojenský úspěch od vítězství v bitvě o Kyjev v březnu. Moskva v sobotu informovala, že z města stahuje své jednotky.

Podle britské vojenské rozvědky ukrajinské síly za posledních 24 hodin učinily významný pokrok. Boje podle ní pokračují v okolí Izjumu i Kupjansku.

Podle informací velení ukrajinských sil bylo v sobotu převezeno 75 raněných Rusů do vesnice Valujki v Bělgorodské oblasti, která leží u hranice s Ukrajinou. Dalších více než 100 ruských vojáků bylo převezeno z Bělgorodu do Moskvy.

Ukrajinská armáda, která v oblasti před několika dny přešla do protiofenzivy, dále působí ruským jednotkám ztráty a Rusové upevňují administrativní a policejní opatření na územích, která obsadili. Brání místním občanům ve vstupu i odchodu z měst a vesnic, tvrdí ukrajinské velení.

Ruské internetové zdroje v sobotu několikrát zveřejnily videozáběry dlouhých kolon osobních automobilů lidí, kteří se z Ruskem ovládaných částí Ukrajiny snaží dostat přes hranici na území Ruské federace.

List The New York Times informuje, že při plánování současné protiofenzívy ukrajinská rozvědka znásobila spolupráci s americkými tajnými službami.

Američané podle newyorského listu poskytli Ukrajině informace o pozicích ruského velitelství i o zbrojních skladech Rusů. Bývalý zástupce Pentagonu Mick Mulroy řekl, že ukrajinské jednotky postupují rychleji, než se původně předpokládalo.

Ukrajinský protiútok v Charkovské oblasti vede k přesunu ruských sil a rozpadu ruské osy na severu Donbasu, píše dále ISW. Ruské síly se podle analytiků stahují neřízeně a spěšně prchají, aby je Ukrajinci v okolí Izjumu neobklíčili.

1/ UTW – Operational Update: ZSU Counter Offensive in the Donbas, 04-10 Sep. The ZSU is engaged in what may likely become the most stunningly successful counteroffensive since the IDFs OPERATION GAZELLE during the 1973 Yom Kippur War. #ukrainecounteroffensive #UkraineWillWin pic.twitter.com/nrC8cg02ia